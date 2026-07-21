Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

返工返学早餐只吃烚蛋易专注力不足？营养师揭3类人不宜单独吃 必搭配4类食物助醒脑

保健养生
更新时间：07:30 2026-07-21 HKT
发布时间：07:30 2026-07-21 HKT

返工返学贪方便，早餐只吃一只烚蛋，可能会导致专注力下降？有营养师警告有3类人绝对不宜早餐单独吃烚蛋。到底烚蛋怎样配搭进食有助醒脑？

为何返工返学早餐只吃烚蛋易专注力不足？

据日媒《Yoga Journal》报道，营养师川口めぐみ指出，烚蛋是常见的早餐选择，它不但易于烹调，更富含优质蛋白质、维他命B2、维他命B12、维他命D，以及铁、锌等重要营养素。虽然它营养丰富，是健康早餐的绝佳选择。然而，烚蛋却极度缺乏人体早晨必需的关键营养素——「碳水化合物」。她解释，即使在睡眠中，身体仍会持续进行新陈代谢并消耗能量。当我们早上醒来时，体内的能量已所剩无几，特别是大脑的主要能量来源葡萄糖，在肝脏中的储存量非常有限。如果早餐碳水化合物摄取不足，很容易导致大脑能量供应不足，引发以下问题：

  • 判断力受损
  • 专注力下降
  • 注意力不集中
  • 疲劳

【同场加映】返工返学又攰又眼瞓！营养师教补充5大营养素抗疲劳 附一日醒脑餐单告别Monday Blue

营养师揭3类人早餐不宜单独吃烚蛋

基于上述原因，川口めぐみ强调，对以下3类人士而言，早餐绝对不建议只吃烚蛋：

3类人早餐不宜单独吃烚蛋/烚蛋必搭配4类食物助醒脑
3类人早餐不宜单独吃烚蛋/烚蛋必搭配4类食物助醒脑

1.早上需要高度集中注意力的人

主要从事文书工作的上班族或需要上课的学生，早上必须大量用脑。由于大脑依赖葡萄糖作为能量来源，而烚蛋几乎不含碳水化合物，单食烚蛋会导致大脑能量耗尽，令人难以集中精神。

2.活动量高的人

对于需要长时间站立、经常在早晨做运动的人来说，及时补充能量至关重要。单靠一只烚蛋绝对无法提供足够的能量来应付日常活动，反而会迅速引发疲劳和饥饿感。

3.正在减肥的人士

不少人以为早餐只吃一只烚蛋可以严格控制卡路里摄取，然而，大幅减少早餐的摄取量，会令身体误以为处于饥饿状态。结果往往导致在午餐时出现报复性暴食，或在餐与餐之间吃更多零食，最终反而导致体重增加。

【同场加映】开工就脑雾！研究揭连食4日高脂/高糖早餐 记忆力跌16% 医生教4招醒脑

烚蛋必搭配4类食物助醒脑

川口めぐみ表示，烚蛋本身并没有甚么问题。事实上，它是优质的蛋白质来源。真正影响身体的是搭配的食物。她建议将烚蛋与碳水化合物搭配食用，例如：

  • 烚蛋+米饭
  • 烚蛋+方包
  • 烚蛋和饭团
  • 再搭配汤或水果蔬菜沙拉，就能进一步补充维他命和膳食纤维等营养素

早餐除了提供能量外，亦能提升体温。川口めぐみ解释，当我们进食时，由口腔到胃部、小肠和大肠的整个消化道会开始活跃。由于消化道是由肌肉组成，消化食物的过程会启动肌肉并产生热量。这股热量能有效提升我们在睡眠期间下降的体温，彻底唤醒身体，为一整天的活动做好准备。

资料来源：《Yoga Journal》

延伸阅读：食乳酪提升专注力？推介24种食物+3款晚餐食谱 补钙/补镁/稳定情绪

最Hit
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
8小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
01:09
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
12小时前
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光 获四哥送花举动暖心 激赞敬业幽默有风度
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光  获四哥送花举动暖心  激赞敬业幽默有风度
影视圈
10小时前
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
影视圈
10小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
2026-07-19 21:00 HKT
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
01:29
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
影视圈
15小时前
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
影视圈
19小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
17小时前
谢贤离世丨前度Coco爆谢贤极致宠爱 曾变卖谢霆锋送赠名车助还债 2千万分手费免耽误旧爱
谢贤离世丨前度Coco爆谢贤极致宠爱 曾变卖谢霆锋送赠名车助还债 2千万分手费免耽误旧爱
影视圈
12小时前
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
生活百科
19小时前