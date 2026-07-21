返工返学早餐只吃烚蛋易专注力不足？营养师揭3类人不宜单独吃 必搭配4类食物助醒脑

返工返学贪方便，早餐只吃一只烚蛋，可能会导致专注力下降？有营养师警告有3类人绝对不宜早餐单独吃烚蛋。到底烚蛋怎样配搭进食有助醒脑？

为何返工返学早餐只吃烚蛋易专注力不足？

据日媒《Yoga Journal》报道，营养师川口めぐみ指出，烚蛋是常见的早餐选择，它不但易于烹调，更富含优质蛋白质、维他命B2、维他命B12、维他命D，以及铁、锌等重要营养素。虽然它营养丰富，是健康早餐的绝佳选择。然而，烚蛋却极度缺乏人体早晨必需的关键营养素——「碳水化合物」。她解释，即使在睡眠中，身体仍会持续进行新陈代谢并消耗能量。当我们早上醒来时，体内的能量已所剩无几，特别是大脑的主要能量来源葡萄糖，在肝脏中的储存量非常有限。如果早餐碳水化合物摄取不足，很容易导致大脑能量供应不足，引发以下问题：

判断力受损

专注力下降

注意力不集中

疲劳

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营养师揭3类人早餐不宜单独吃烚蛋

基于上述原因，川口めぐみ强调，对以下3类人士而言，早餐绝对不建议只吃烚蛋：

3类人早餐不宜单独吃烚蛋/烚蛋必搭配4类食物助醒脑

1.早上需要高度集中注意力的人

主要从事文书工作的上班族或需要上课的学生，早上必须大量用脑。由于大脑依赖葡萄糖作为能量来源，而烚蛋几乎不含碳水化合物，单食烚蛋会导致大脑能量耗尽，令人难以集中精神。

2.活动量高的人

对于需要长时间站立、经常在早晨做运动的人来说，及时补充能量至关重要。单靠一只烚蛋绝对无法提供足够的能量来应付日常活动，反而会迅速引发疲劳和饥饿感。

3.正在减肥的人士

不少人以为早餐只吃一只烚蛋可以严格控制卡路里摄取，然而，大幅减少早餐的摄取量，会令身体误以为处于饥饿状态。结果往往导致在午餐时出现报复性暴食，或在餐与餐之间吃更多零食，最终反而导致体重增加。

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烚蛋必搭配4类食物助醒脑

川口めぐみ表示，烚蛋本身并没有甚么问题。事实上，它是优质的蛋白质来源。真正影响身体的是搭配的食物。她建议将烚蛋与碳水化合物搭配食用，例如：

烚蛋+米饭

烚蛋+方包

烚蛋和饭团

再搭配汤或水果蔬菜沙拉，就能进一步补充维他命和膳食纤维等营养素

早餐除了提供能量外，亦能提升体温。川口めぐみ解释，当我们进食时，由口腔到胃部、小肠和大肠的整个消化道会开始活跃。由于消化道是由肌肉组成，消化食物的过程会启动肌肉并产生热量。这股热量能有效提升我们在睡眠期间下降的体温，彻底唤醒身体，为一整天的活动做好准备。

资料来源：《Yoga Journal》

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