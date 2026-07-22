50岁女常恶心 照4次胃镜仅轻微胃炎 抽血后揭患肾衰竭 附医生服药指南

经常反胃想呕，未必是肠胃问题！一名50岁女子常常恶心，照4次胃镜仅发现轻微胃炎。直至抽血检查，才惊觉已肾衰竭，面临终生洗肾。医生详细询问其生活习惯后发现，竟与她长年自行乱食1类药物有关。

常恶心照4次胃镜仅轻微胃炎 抽血后揭患肾衰竭

肾脏科医生江守山在《小宇宙大爆发》节目中分享一宗病例指，一名50岁女子在过去一年半以来，经常感到恶心和呕吐。她为此先后接受了多达4次胃镜检查，惟每次均只发现轻微胃炎。由于症状持续未见改善，女子辗转向他求诊。

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经抽血及一系列详细检查后，医生赫然发现祸首并非肠胃问题，而是女子的肾功能已经严重衰竭，甚至恶化至尿毒症。由于体内无法有效排出代谢废物，毒素积聚才会导致她长期出现恶心及呕吐。最终，该女子在安排接受洗肾疗程后，肠胃症状才得以纾缓，惟其肾脏功能已遭到永久性破坏，无法逆转。

初期肾病及慢性肾衰竭征状

长期吃1类药物惹祸

江医生详细询问其生活习惯后发现，该名女子饱受经痛折磨长达20年。她在年轻时曾为此求医，但后来为贪图方便及悭钱，决定自行到药房购买止痛药服用。结果在数十年来长期依赖及滥用止痛药的情况下，其肾脏功能日积月累地受到严重破坏，最终并发尿毒症。她人生中第一次向肾脏科求医，就被医生宣告必须终生洗肾，残酷的真相令她震惊且后悔莫及。

江医生借此病例提醒，肾脏是一个沉默的器官，当身体开始出现水肿、贫血、异常疲累等症状时，大多代表肾功能已衰竭至第4期，甚至第5期。若像上述女子，直至毒素上脑引发尿毒症才求助，肾脏功能大多已经无法挽救。

他强烈呼吁，大众若受长期经痛或其他慢性痛症困扰，应尽早向医生求医，并由专业医生评估及处方合适药物。切勿盲目依赖或长期自行购买止痛药服用，以免在不知不觉间加重肾脏负担，对身体造成无法挽回的致命伤害。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：《小宇宙大爆发》、医管局

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