瞓得少=越成功？短眠精英作息时间公开 研究：高质素睡眠能维持身体机能

「成功人士睡眠时间」向来是大众感兴趣的话题。许多商界领袖、政坛领袖以至天王天后，每日似乎只需极少时间睡眠，依然能保持敏锐与活力。在医学上，这群每晚睡眠时间少于6小时的人被称为「短眠精英」（Elite sleepers）。研究指出，他们不仅能保持高效工作，甚至更不易患上认知障碍症。

短眠精英「瞓得少等于越成功」?

事实上，不少政商界与演艺界领袖都是典型代表，他们的作息表令人惊叹。美国总统特朗普（Donald Trump）每日睡3-4小时，通常凌晨1点入睡，清晨 4 点便起床，将剩下的所有时间几乎全奉献给工作；在时装界，设计师Tom Ford同样每日仅睡3小时；「地狱厨神」Gordon Ramsay，由于手上节目众多并要管理多间餐厅，他每日平均仅睡3小时，凌晨2点入睡，早上5点就起床；美国乐坛天后Taylor Swift亦是靠极度自律走向巅峰，她每天大约睡5.5小时，通常凌晨1点半入睡，早上7点起床。她将绝大部分时间付诸演艺事业，平均一天要花2小时彩排、3小时演出，接著还会花1个小时亲自处理社交媒体。

【同场加映】世界睡眠日｜食宵夜饮糖水容易失眠半夜易醒？专家推介助眠6大食物 甚么人宜吃睡眠软糖？

顶尖富豪「平衡派」睡眠模式

不过，近年许多顶尖富豪开始意识到，一味熬夜未必是最好投资。Tesla 联合创办人Elon Musk过去以一天只睡4小时，如今他已将睡眠时间增加到6小时。他曾公开表示「熬夜是没用的」，如果睡眠时数低于6小时，虽然身体能保持清醒，但精神敏锐度会明显下降，能完成的工作反而更少。同样每天睡6小时的还有美国前总统奥巴马，除了睡觉，他会在睡前花半小时阅读报刊或写作，并且平均每天会花3小时陪伴家人。

微软创办人盖兹（Bill Gates）曾经也是不折不扣的工作狂，过去推崇不放假、认为睡觉是懒惰象征的作息，但他其后在文章中坦承，自己现在每天至少有7个小时的睡眠时间。作为「晨型人」代表的苹果公司（AAPL）行政总裁库克（Tim Cook）同样提倡7小时睡眠，他过著极度自律的生活，每天晚上9点半便上床睡觉，清晨4点半起床开始一天的工作。

普通人失眠恐增心脏病、中风风险

然而，并非人人都是天生的「短眠精英」或拥有高效基因。在现实生活中，全球约有三分之一的成年人正饱受失眠折磨。长期失眠不仅令人精神不振，还会大幅增加患上抑郁症、焦虑症的风险，甚至诱发心脏病、中风和肥胖等严重健康问题。

要解决失眠问题，临床上可透过药物治疗，或进行针对失眠的认知行为治疗（CBT-I）。对于一般市民而言，日常亦可透过调整生活习惯来改善睡眠质素。例如，维持规律的作息时间、在睡前 1 小时远离手机及电子产品、睡前8至10小时避免摄取咖啡因，并确保睡眠环境黑暗、安静和凉爽。同时，日间进行规律运动、睡前避免吃大餐以防胃部不适，均对睡眠大有帮助。此外，吸烟和饮酒亦会严重破坏睡眠周期，建议在睡前1至2小时内避免接触酒精和尼古丁。最重要的是，入睡时放松心情，切勿强迫自己入睡。

【同场加映】击退失眠不只喝牛奶！营养师推介5种食物改善睡眠 睡前吃2个奇异果更快入睡？

高质睡眠对人体益处 增强免疫力、减少生病频率

睡眠医学研究指出，充足且高质素的睡眠是维持身体机能的基石。足够的睡眠能显著增强免疫力、减少生病频率，并有助维持健康体重、纾缓压力、改善情绪、促进心脏健康和新陈代谢。此外，它还能有效降低患上二型糖尿病、心脏病、中风及高血压等慢性疾病的风险，并在日间提升记忆力与专注力。要达到上述的健康益处，关键在于获得「高质素」的睡眠。如果出现以下情况，即使睡眠时数足够，仍属于低质素睡眠：包括入睡困难、半夜频频醒来，或是睡了足够时间后醒来依然感到疲倦。这代表身体并未得到真正的休息。

资料来源：综合资料

延伸阅读：改善失眠宜喝牛奶吃燕麦？补充4大营养可一觉睡天光 放松血管降血压