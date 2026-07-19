海鲜都中伏？45岁男子食海鲜险丧命 揭3大伤肾危机原来不可与止痛药同服？

一名45岁男子平常身体硬朗，却在某天晚上大吃海鲜后被紧急送院，检查发现是严重的急性肾损伤（AKI），需要紧急洗肾才保住性命。有医生列出吃海鲜的3大伤肾危机，原来海鲜不能与止痛药同服？

45岁男子吃海鲜急性肾损伤险丧命

肾脏专科医生洪永祥在其Facebook专页分享病例，45岁林先生平常身体硬朗，一年会有1、2次痛风发作，但他从不看医生，习惯自己吃止痛药解决。

某天晚上他与朋友聚餐，深夜大吃生蚝及虾蟹等海鲜，并搭配冰冻的啤酒。当晚他就开始剧烈上吐下泻，脚踝肿痛到无法站立。他以为是吃坏肚子加痛风，又自己吃了强效止痛药。两天后，他发现自己一整天一滴尿也解不出来，同时全身水肿、呼吸困难，最后被紧急送医。检查发现他的肌酸酐（肾功能指标）飙升正常值数倍，已是严重的急性肾损伤（AKI），需要立刻紧急洗肾才保住性命。

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洪永祥医师分析，这是3个危险因子同时发生导致的悲剧：

吃海鲜3大伤肾危机

食物中毒导致严重脱水：夏季高温，未熟或保存不当的海鲜易滋生肠炎弧菌和创伤弧菌等病菌，引发剧烈呕吐和腹泻。严重的体液流失会导致身体在短时间内严重脱水，肾脏血流急剧下降，造成急性损伤。 高嘌呤和止痛药的双重打击：虾蟹贝类及常见的鱼类像白带鱼等都属于高嘌呤食物。当你一餐吃下大量的海鲜，高尿酸不仅引发关节痛风的发作，尿酸结晶还会阻塞肾小管。此时再自行服用非类固醇消炎止痛药（NSAIDs），会收缩肾脏血管、减少血流，等于让肾脏受到双重打击，肾脏功能会瞬间崩溃。 大型鱼类的重金属风险：长期食用处于食物链顶端的大型鱼类（如旗鱼、鲔鱼及鲨鱼等​​），会摄取过多甲基汞、镉等重金属，可能引发慢性肾小管间质病变，导致肾功能逐渐萎缩。

医生3个保肾建议 痛风发作勿乱吃止痛药

最后，洪医师提醒，夏天吃海鲜要注意这几点：

务必彻底煮熟，拒绝生食（如生蚝、生鱼片）。

痛风发作时不要自行乱吃止痛药，应尽快就医。

避免常吃大型海鱼，如鲨鱼和旗鱼，建议选巴掌大小的小型鱼，如秋刀鱼和鲭鱼。

资料来源：肾脏专科医生洪永祥

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