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常吃苹果反惹腹胀？营养师揭5大伤胃吃法 连皮吃都中招！

保健养生
更新时间：15:00 2026-07-16 HKT
发布时间：15:00 2026-07-16 HKT

俗语有云：「一日一苹果，医生远离我。」苹果一直被视为健康食品的代表，加上进食方便，不少人喜欢把它当作早餐或健康零食。但常吃苹果可能反惹腹胀？有营养师指出，吃苹果有5个坏习惯可能易伤胃，其中可能连皮吃都中招。

营养师揭苹果5大吃法恐伤胃 连皮吃都中招

据日媒《Yoga Journal》报道，日本管理营养师なつめももこ表示，苹果富含果胶这种水溶性膳食纤维，能在肠道内吸收水分、软化粪便，并促进肠道蠕动。若连皮进食，更能摄取额外的膳食纤维，有助改善肠道健康。然而，尽管苹果营养丰富，但如果食用方式错误，随时会引起腹胀和肠胃不适。她盘点了以下5个吃苹果引致腹胀的常见坏习惯：

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常吃苹果反惹腹胀？营养师揭5大伤胃吃法 连皮吃都中招！
常吃苹果反惹腹胀？营养师揭5大伤胃吃法 连皮吃都中招！

1.空腹一口气吃完一个苹果

苹果含有膳食纤维和糖分，空腹吃一个苹果容易引起腹胀和肠胃不适。为了减轻肠胃负担，建议将苹果与其他食物配搭进食，尽量避免空腹单独进食。

2.进食过量苹果

有些人认为苹果健康，可以放心多吃，但若一天狂吃2至3个苹果、每天单独吃一个特大苹果，或者一日分开多次进食，例如早餐、零食及饭后果都吃苹果，便要特别小心，摄取过量的膳食纤维和糖分会直接导致腹胀。任何食物即使再有益，过量进食都会对身体造成负担。建议调整食量，例如每天最多只吃一个中等大小的苹果。

3.吃一个冰冻苹果

苹果中的果糖在低温下会变得更甜，因此冷藏后的苹果口感更佳。但是，对于肠胃敏感的人士来说，进食冰冻的苹果后极易出现肚胀或消化不良等问题。若担心肠胃不适，建议将苹果放置至室温才进食，或者配搭热饮一同享用。

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4.连皮吃苹果

虽然连皮食苹果可以摄取更多膳食纤维，进一步促进肠道健康，但同时亦会加重消化系统的负担。苹果皮这类植物纤维相对较难消化，极容易引起腹胀和肠胃不适。如果本身肠胃较弱或正感到胃部不适，建议将苹果削皮、磨成泥或煮软后才进食。

5.咀嚼不足便吞咽

吃苹果时如果不充分咀嚼，同样会导致腹胀。吃饭太快或咀嚼不足的人，会令苹果难以在胃部消化，大大加重肠胃负担。如果平时习惯因为赶时间而匆匆进食、喜欢边食边看手机，或者习惯将苹果切成大块进食，便要特别留意。建议将苹果切成小块，并有意识地细嚼慢咽。

资料来源：《Yoga Journal

延伸阅读：饭前/饭后吃水果更好？ 空肚吃苹果可消脂减肥？拆解21种水果最佳食用时间

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