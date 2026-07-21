89岁癌症名医30年从不感冒 每晚必吃长寿3宝 直言：活得快乐才是人生

养生一定要清茶淡饭？日本89岁癌症名医创下30年「零感冒」惊人纪录，直言「活得快乐才是人生」，并强调个人并不主张盲目戒口，更透露自己每晚必食的长寿3宝。

89岁癌症名医30年从不感冒 直言：活得快乐才是人生

今年89岁的带津良一是日本癌症名医，亦是当地替代医学领域的顶尖专家，现为帯津三敬病院名誉院长。据日媒《东洋经济》报道，带津良一医生撰文指，自己虽已年届八旬，但身体感觉比70多岁时仍有活力，不但双腿及臀部十分健康，至今更创下「30年零感冒」纪录，目前依然活跃于医院的临床工作。

对于逆龄抗老的秘诀，据日媒《PRESIDENT Online》报道，他直言：「活得快乐才是人生！」他个人并不主张严格戒口，甚至至今仍保持饮酒的习惯。他认为，能够进食自己喜欢的食物、每天充满活力地生活才是关键。相比起勉强做「有益身体」的事，他更优先考虑「有益心灵」的选择，因为愉快的心情能增强身体的自然愈合能力，从而带来真正的健康。

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带津良一医生每晚必吃长寿3宝

此外，他亦大方分享了自己的日常饮食秘诀。他表示，自己早上几乎不会进食，只会喝一杯朱古力或康普茶；午餐则会在医院饭堂，进食由院方制作、营养极为均衡的病人同款餐点。至于晚餐，他每天傍晚6时都必定会进食以下3款「长寿食物」：

长寿食物：

1.豆腐昆布高汤

豆腐是带津医生最爱的食物，每天绝不错过。而汤底中的昆布含有比例完美的钙质与磷，能有效促进骨骼健康，这对长者极为重要。他更分享，自从开始喝这款汤后，原本花白的头发竟然慢慢变黑：「至少我还证明了昆布对头发亦有好处。」

2.时令鱼类及肉类

含有丰富优质蛋白质，能有效预防肌肉无力及骨质疏松。有研究指出，百岁人瑞摄取蛋白质的比例普遍比一般人高，尤其是动物性蛋白质。带津良一医生几乎每天都会进食时令刺身，晚上会适量喝酒，最爱以鲣鱼配蒜片作下酒菜。出外享用午餐时，他亦毫不忌口，会选择寿喜烧、牛扒或猪扒饭，养成每周吃几次肉类的习惯。

3.米饭

带津良一医生坦言自己比较守旧，即使喝了酒，甚至是走到生命的最后阶段，他依然想吃白饭。他建议煮饭时可加入萝卜、笋或栗子等时令蔬菜。

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带津良一医生每天必做走路呼吸法

除了饮食，带津医生每天都会进行一种简单的「走路呼吸法」：

踏出第1步至第3步：配合双脚踏出的节奏，连续3次用鼻子吐气。 第4步：踏出时，用鼻子深吸一口气。 第5步起： 重复上述步骤，全程保持「呼、呼、呼、吸」的节奏持续步行。

走路呼吸法有何神奇功效？

带津良一医生表示，这种呼吸法能有效调整人体的自律神经，避免因自律神经失衡而引发的失眠、偏头痛、心悸、呼吸不顺、便秘及容易疲惫等症状。在专注呼吸的同时缓慢移动身体，不但能促进血液循环及自然愈合力，更能有效增强核心肌群及双腿的力量。

虽然已年近90岁，带津医生现时每天仍忙于工作，平日在医院指导气功及太极拳，周末到乡村授课，还要写书、撰写文章及举办讲座。

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