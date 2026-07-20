维他命C之王竟然不是橙！盘点4大高维他命C食物 吃这种更可防癌/防便秘/控血糖

想补充维他命C不只可以吃橙，有专家盘点4大隐藏版高维他命C蔬果，其中有1种食物更具备防癌、解决便秘兼稳定血糖的神奇功效。

盘点4大高维他命C食物 吃这种更可防癌/防便秘/控血糖

据《The Daily Meal》报道，维他命C对人体健康至关重要，它不仅能透过增强白血球的活性来提升免疫系统，更是人体合成胶原蛋白不可或缺的元素。此外，维他命C能提高人体对铁质的吸收能力以预防贫血，更是一种强效的抗氧化剂，能中和体内有害的自由基，从而预防癌症等慢性疾病。根据梅奥诊所的建议，女性每日应摄取75毫克维他命C，男性则为90毫克。一提起补充维他命C，大众通常会第一时间想起柑橘类水果，尤其是橙。一个中等大小的鲜橙大约含有70毫克维他命C，含量确实不少，但原来以下4款食物的维他命C含量，竟然比橙更高：

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4大高维他命C食物

1.菠萝

一杯切粒的菠萝约含有87.42毫克维他命C。这意味著女性只需进食一杯份量的菠萝，便能满足每日的建议摄取量。除了维他命C，菠萝更以富含「凤梨蛋白酶」而闻名。根据《生物医学报告》指出，这是一种能分解蛋白质、帮助消化并减轻发炎的酵素，常用于减轻剥智慧齿等牙科手术或运动创伤后的肿胀。2023年《肿瘤学前沿》杂志的一项研究亦发现，凤梨蛋白酶可能阻断引致癌细胞发展的元凶。

2.士多啤梨

一杯士多啤梨约含有89毫克维他命C，比一个橙还要多出约19毫克，绝对是增强免疫力的理想选择。士多啤梨同时富含膳食纤维，有助于控制血糖水平。另一个好处是，士多啤梨含有丰富的苹果酸，能够分解并去除食物和饮品残留在牙齿表面的污渍，达到天然美白牙齿的效果。

3.西兰花

一杯煮熟的西兰花含有高达约100毫克维他命C，比一个橙多出约30毫克。西兰花还蕴含丰富的维他命A、维他命K、铁、钙和抗氧化剂。有研究指出，维他命K和钙对骨骼健康极为重要，而维他命A则有益于眼睛健康。日常除了蒜蓉炒西兰花或西兰花炒牛肉外，在天气转凉时，煮一锅浓郁的西兰花芝士浓汤也是极佳的健康选择。

4.抱子甘蓝

（抱子甘蓝每85克（约一份生抱子甘蓝）就含有高达122毫克维他命C，含量几乎是橙的两倍。椰菜仔富含维他命K及一种含硫物质，有助预防DNA损伤，从而降低患癌风险。此外，它含有丰富的膳食纤维和α-硫辛酸，能有效控制血糖水平以预防二型糖尿病；其高纤维特质亦能大大促进肠道消化，轻松预防便秘。

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维他命C是甚么？摄取量多少？

玛丽医院营养部资料显示，维他命C在体内的主要作用包括抵抗外来游离基对细胞的破坏，保持骨骼、牙齿及血管健康，协助胶原的组成，并帮助铁质的吸收。

摄取量：美国 DRI 建议每日 75mg（女）、90mg（男），只要平日进食足够的蔬果，身体对外的抵抗能力便会自然增强，从而达到预防疾病的效果。

维他命C是一种水溶性维生素，因此过量的维他命C会随小便排出体外。如在短期内想增强扺抗力，可尝试每天进食1000mg维他命C。但由于肠脏有一套控制维他命C的吸收机制，当大量进食维他命C补充品，便有机会增加尿液草酸排泄量或肠胃不适。现时建议的维他命C的摄取量上限为 2000 mg。

蔬果里的维他命C如接触了空气、加热、冷冻而增加流失。所以应尽量以鲜吃或快炒的形式来进食蔬果。此外，选用有维他命C添加的食物 / 饮品如谷物早餐或果汁亦可增加摄取机会。

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