医生极推「一类蔬菜」 排毒胜过保健品 最强食法曝光 很多人一直吃错！

现代人生活节奏急促，面对空气污染及生活压力，不少人都注重排毒养生。不过，很多人虽然天天吃蔬菜，却未必知道最有效的吃法。营养功能医学专家刘博仁医生指出，我们日常经常接触到的椰菜、西兰花、椰菜花、芥兰、大小白菜及白萝卜，看似是非常普通的家常菜，背后却隐藏着对人体极其重要的「含硫植化素」。这类蔬菜能主动为身体打开排毒系统，而要发挥其最大功效，食法才是关键。医生特别推荐三种「很多人不知道」的最强吃法，教大家如何透过日常饮食为健康加分。

十字花科能帮肝脏启动解毒

刘博仁医生在社交专页撰文分享，十字花科蔬菜最重要的营养价值并非维他命，而是其富含的含硫植化素，学名为「硫代葡萄糖苷（Glucosinolates）」及「异硫氰酸酯（Isothiocyanates）」。

前者是十字花科的原料，本身活性并不算高；然而，当我们在切、咬、咀嚼这些蔬菜时，或者经由肠道菌的作用，硫代葡萄糖苷便会转化成真正活跃的物质。当中，最著名的活性成分就是「萝卜硫素（Sulforaphane）」，在西兰花及椰菜花中含量特别丰富。

刘医生续指，这些植化素并非直接帮身体「清除毒素」，而是扮演「钥匙」角色，帮身体打开整套排毒系统，启动肝脏的第二相解毒机制（Phase II detoxification），让身体更有效率地处理吸入的空污、环境毒素以及部分药物的代谢产物。此外，这类植化素能降低身体的慢性发炎与氧化压力，对代谢、心血管和肠道健康均有极大裨益。

十字花科能帮肝脏启动解毒

医学研究证实有助改善血糖

不仅如此，刘博仁引述一项于 2025 年发表在国际医学期刊《Nature Microbiology》的人体研究。该研究发现，让前期糖尿病患者服用富含萝卜硫素的西兰花苗萃取物，结果证实能有效改善患者的肠道菌相，并降低肝脏的糖质新生作用，从而有助于改善血糖水平。不过，医生强调重点并非「吃得愈多愈好」，而是要维持长期、规律的进食习惯，并搭配健康的肠道环境，身体才能真正吸收和利用这些营养素。

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日常3大最强黄金食法

为了锁住蔬菜中最宝贵的植化素，刘医生推荐以下三种日常烹调方法：

1、 快速灼（快速汆烫）： 将西兰花或椰菜花切成小朵，放入滚水中快速灼 60 秒即可起镬。随后拌入橄榄油或麻油，加少许蒜末即可食用，此方法能最大程度保留植化素。

2、 生切后静置再煮： 蔬菜切好后，建议在室温下先放置 10 至 15 分钟才下镬烹煮。这段静置时间能让蔬菜中的酵素有充足时间产生萝卜硫素。此方法最适合用于椰菜、白菜和西兰花。

3、 红白萝卜椰菜汤： 利用白萝卜、椰菜搭配姜片清炖，或使用电饭煲炖煮。这款汤水性质温和，非常适合肠胃虚弱、刚完成化疗疗程的患者以及长者族群享用。

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2大高危群体进食须知

刘博仁医生最后强调，十字花科蔬菜并非保健药品，而是一种需要融入每天饮食点滴的生活习惯。不过，以下两类人士进食时需特别留意：

甲状腺疾病患者： 虽然毋须完全避免食用十字花科蔬菜，但切忌大量生食，建议煮熟后才进食。 肠胃功能较弱者： 建议从熟食、少量开始尝试，以免引起肠胃胀气或不适。

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