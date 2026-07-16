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男子患脂肪肝 连吃3个月番薯叶肝炎指数降67% 医生教1种黄金煮法

保健养生
更新时间：11:00 2026-07-16 HKT
发布时间：11:00 2026-07-16 HKT

脂肪肝是常见的都市病之一，持续不理甚至有恶化至肝硬之、肝癌的风险。有一名男子连食3个月番薯叶后，肝炎指数奇迹狂降67%。到底番薯叶怎样煮可以保留最多营养？

男子患脂肪肝 连吃3个月番薯叶肝炎指数降67%

肠胃肝脏科医生钱政弘在健康节目《祝你健康》中指出，现在最常见的肝病就是脂肪肝，而长期被大众低估的平民蔬菜番薯叶，堪称护肝优质食物。番薯叶富含帮助抗发炎的「多酚」，其含量接近绿茶的30倍。它不仅能帮助肝脏清除自由基、促进解毒与修复，更能有效减少三酸甘油脂堆积。此外，番薯叶在稳定血糖方面亦有显著功效。

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钱医生分享，一名年约50多岁、体重逾80公斤的中年男子，本身患有中度脂肪肝及慢性肝炎。其空腹血糖值一直徘徊在110至120 mg/dL之间，糖化血色素达6.3%至6.4%，已踩入「糖尿病前期」的界线。由于该患者平日不爱食蔬菜，且天天依赖外卖饭盒，钱医生遂建议他尽量亲自下厨，并多进食番薯叶。结果该患者连续进食番薯叶3个月后，脂肪肝情况获得明显改善，肝脏发炎指数更由原本超标的150 U/L，大幅下降至50 U/L（降幅高达67%），连带血糖亦成功回落。

 脂肪肝6大症状

为何番薯叶有如此奇效？

钱医生解释，当番薯叶进入肠道后，会刺激身体分泌肠泌素（GLP-1）。这正正就是近年极受欢迎的瘦瘦针主要成分。肠泌素会向大脑发出「已经饱了」的讯号，令人产生饱足感。

番薯叶1种黄金煮法多酚增4.5倍

钱医生强调番薯叶绝对不能生吃，必须煮熟，而烹调方式更是决定营养吸收的关键。一般人以为最健康的烚菜，根据当地农业试验所的研究指出，烚菜反而会令番薯叶最宝贵的多酚精华大量溶解并流失在水中。想保留最多多酚，推介以下健康煮法：

  • 蒸气高温可以破坏蔬菜的细胞壁，释放高达4.5倍的多酚.建议可使用电饭煲，或在镬中加水煮滚后，放上番薯叶加盖焖蒸2至3分钟即可。
  • 炒番薯叶的营养保留度同样比烚菜好，因为多酚不会因溶解在水中而白白流失。

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脂肪肝6大常见症状 这位置痛是警号

本港约有逾100万人患有脂肪肝。脂肪肝分为「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根据衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列与肝脏细胞积聚过多脂肪（超过肝脏容积的5%）有关的肝脏疾病。脂肪积聚的成因与饮酒过量或其他继发性因素（例如药物或先天性代谢缺陷）无关。当中，脂肪肝有6种常见症状，包括：

  • 食欲不振
  • 恶心
  • 呕吐
  • 右上腹不适
  • 疲劳
  • 如果病情严重时，可能导致肝脏发大

若不及时改善，脂肪肝可演变为肝硬化或肝癌。要准确诊断是否患有脂肪肝，就要接受影像检查，例如超声波、电脑扫瞄、磁力共振造影等，或进行肝穿刺活组织检查。

资料来源：《祝你健康》衞生防护中心

延伸阅读：改善脂肪肝不能戒碳水？医生教7大饮食法则 吃这款零食护肝更降血糖血压

 

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