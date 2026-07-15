巴西3姊妹共316岁医生揭「长寿秘笈」3招回归生活智慧：同亲人住得近都有益！

追求健康长寿是现代人的终极目标，如何做到「长命百二岁」？巴西三名年逾百岁的亲姊妹，本月正式荣获健力士世界纪录（Guinness World Records）认证，成为目前全球在世最年长的亲姊妹。三人年龄合计高达316岁。医学专家指出，虽然先天的「长寿基因」确实存在，但大众毋须因没有这份「幸运基因」而气馁。

巴西姊妹花健康活过百岁秘诀

居于巴西里约热内卢的长寿姊妹，3位分别是109岁的大家姐列维塔（Levita de Deus Nunes）、104岁二妹佐雷德（Zoraide de Deus Mota）以及103岁的三妹朱琳娜（Zulina de Deus Nunes）。她们的真实年龄由追踪国际超级人瑞的权威组织「长寿探索」（Longeviquest）严格验证。

大家姐曾从事手工艺工作，亦曾在电视台任职；二妹则担任护士，育有5名子女；三妹则是全职母亲，独力养育6个孩子。她们不论在职场还是家庭，始终保持身体的动态与心灵的生活目标。大家姐表示自己度过了很好的童年和青春期，完全没有遗憾。

科学界展开研究 助打破先天基因限制

这项罕见长寿纪录吸引巴西圣保罗大学基因学专家札兹（Mayana Zatz）关注，并将其纳入「长寿基因计划」（DNA Longevo Project）。研究团队特意派出研究人员登门拜访这三姊妹，除了访谈她们的生活习惯，亦采集了她们的血液及DNA样本，希望借由分析遗传资讯，寻找人体内的「保护性基因」。

参与研究的吉列尔梅（Joao Paulo Guilherme）表示，团队计划搜集并分析500名百岁人瑞的DNA样本，透过比较90多岁与百岁人瑞，以及已出现衰弱、认知功能退化或慢性疾病患者之间的基因差异，找出哪些基因能有助保护心脏、肌肉与脑部功能，从而延缓老化。LongeviQuest 行政总裁迈耶斯（Ben Meyers）亦指出，这三姊妹能共同活到这个年纪，除了强烈的遗传因素外，她们至今彼此依然住得很近、互相关照，这种紧密的家庭与社会支持网，同样是不可或缺的长寿关键。

这3名姊妹居于里约热内卢。路透社

研究人员和姊妹合照。路透社

研究人员为朱琳娜抽取唾液样本分析。路透社

朱琳娜（右）和佐雷德闲话家常。路透社

功能医学科欧瀚文医生在社交平台专页分享这则新闻，并从「长寿医学（Healthy Longevity Medicine）」角度分析。欧医生强调，能活过百岁且保持清晰的认知与身体机能，强大的「长寿基因」确实扮演了防护罩的角色。但大众可能会问：「如果我没有这种幸运的百岁基因，是不是就无法健康长寿了？」欧医生的答案是：「绝对不是！」

事实上，全球最新的健康长寿医学发展趋势，正首度将抗老科学（Geroscience）、老化诊断学（Gerodiagnostics）与精准老年医学（Precision Geromedicine）三大前沿领域整合进临床医学架构。透过利用生物标记精准评估大脑、血管与器官的实际生理年龄，并依据个人独特的体质，给予量身打造的抗衰老策略，打破先天基因限制。

长寿秘笈回归纯粹生活智慧：同好姊妹住得近都有益！

欧医生补充指出，有趣的是，在研究这些最尖端的抗老科学时，我们发现科学的尽头往往与最纯粹的生活智慧不谋而合。这三位百岁姊妹的日常点滴，正好完美呼应了长寿医学与功能医学极力提倡的「健康生活处方」：

一、 摄取新鲜的原型食物

三姊妹童年时家里没有雪柜，吃的是即捕即食的鲜鱼和当季食材。在功能医学看来，这正是最天然的「抗发炎饮食」。现代科学证实，高度加工食品会破坏肠道微生态，引发身体慢性发炎。而三姊妹这种饮食习惯，能为肠道益生菌提供源源不绝的养分，从肠道根本打造抗老体质，筑起免疫防线。

二、 活跃且有目标的生活型态

回顾她们一生，无论是担任护士、做手工艺还是照顾家庭，始终保持身体的「动态」与「生活目标」。规律的日常活动能直接刺激细胞内的「粒线体」进行修复，维持身体的代谢灵活度。同时，持续的脑部活动与社交，能促进神经元建立，有效维持大脑认知功能，是预防认知障碍症的最佳天然良方。

三、 强大的社会与家庭支持网

这点最容易被现代都市人所忽略！三姊妹彼此住得很近、几十年来互相照应。长寿医学研究指出，长期处于孤独环境中，身体会分泌过量的慢性压力荷尔蒙——皮质醇（Cortisol），进而加速血管老化与大脑退化。相反，良好且紧密的人际互动与家庭支持，能有效调节自律神经系统，成为最温暖的「天然抗老药」。

资料来源：功能医学科欧瀚文医生

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