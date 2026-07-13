内地新冠病毒注意！确诊7.9万宗呈上升趋势 附4项防护建议 搭地铁戴口罩

随着夏季来临，本港市民北上消费及外游频繁，内地最新公布的疫情数据值得关注。据内地媒体《极目新闻》报导，中国疾病预防控制中心（中疾控）官网近日公布，今年6月份内地共报告新增新冠病毒确诊个案达7.9万宗，当中包括130宗重症及1宗死亡个案（死者患有基础疾病并合并感染新冠病毒）。数据反映内地报告的确诊个案总数总体呈现上升趋势。市民在暑假期间往返两地，务必提高警惕，

6月确诊个案较5月飙升逾两倍

根据中疾控的历史资料显示，内地5月份的新增确诊个案为21,861宗（当中重症35宗、死亡1宗）。换言之，6月份录得的近8万宗确诊数字，比5月份大幅飙升了超过两倍。

在本土个案的病毒株监测方面，6月份全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送了3,741宗本土个案的基因组有效序列，结果显示全部均为 Omicron（奥密克戎）变异株，当中的优势流行株为 NB.1.8.1 及其亚分支。现有的医学证据并未提示内地出现可能构成额外公共卫生风险的新新型变异株。

此外，在内地哨点医院（监测医院）门诊及急症室的流感样个案呼吸道样本中，新冠病毒的检测阳性率高踞第二位。前三位分别为：

第一位： 流感病毒（11.6%）

第二位： 新冠病毒（9.6%）

第三位： 肠道病毒（9.1%）

专家料群体免疫衰减及冷气地方传播

针对6月份疫情升温的情况，同济大学附属上海市肺科医院呼吸科主任医生胡洋接受媒体访问时表示，新冠病毒感染在每年6月至8月期间，普遍都会出现一个「小高峰」，不过目前的整体情况仍然受控，尚未看见会出现大规模流行的趋势。

北京佑安医院感染综合科主任医生李侗曾则分析指出，近期个案数字回升，主要源于民众体内的群体免疫屏障随着时间推移而自然衰减。他强调，新冠病毒的流行并没有固定的季节性规律，更多是取决于人群的易感程度。再加上夏季天气炎热，市民长时间待在冷气地方，室内通风减少，从而加剧了病毒在密闭空间传播的风险。

出入加强保障！中疾控4项防护建议

中国疾控中心特别提醒，近期内地呼吸道传染病疫情有所波动，流感、鼻病毒、肠道病毒、副流感病毒、人偏肺病毒及新冠病毒均呈现一定水平的活跃度。为全面防范呼吸道传染病，当局建议公众采取以下个人防护措施：

1、搭公共交通工具佩戴口罩

市民在前往医院就医过程中必须全程佩戴口罩。若处于人群密集场所，或乘搭飞机、高铁、火车及地铁等公共交通工具时，建议佩戴口罩。特别是长者及患有慢性基础疾病的患者，更应做好防护以减少感染风险。

2、保持良好卫生习惯

在咳嗽或打喷嚏时，应打醒精神，用纸巾、毛巾或手肘遮住口鼻。同时要注意手部卫生，切勿用不洁净的手触摸眼睛、鼻及口部，从而减少病原体传播的机会。

3、倡导健康生活方式

日常生活中要保持均衡饮食、进行适量运动及拥有充足休息，以增强身体免疫力。若发现自己出现发烧、咳嗽或其他呼吸道感染症状，与他人接触时必须佩戴口罩，并保持室内空气流通；如有需要，应及时求医。

4、主动接种相关疫苗

免疫力较弱的人群（如孕妇、低龄儿童、长者及慢性病患者等），应根据官方的疫苗接种指引，及时接种预防新冠及其他呼吸道传染病的相关疫苗。

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