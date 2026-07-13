护肠道不只吃益生菌！营养师教吃4类食物改善便秘/增免疫力 吃鸡蛋都有效？

想养好肠胃，单靠吃益生菌未必足够！有营养师特别推介4大护肠营养素，有助改善便秘和增免疫力，其中日常吃鸡蛋都有效。

营养师教吃4类食物护肠道 更改善便秘/增免疫力

营养师高敏敏在facebook专页发文指出，养肠道不是只有吃益生菌，而肠道若好全身都好，连心情都会影响。毕竟不少人以为肠胃顺不顺只是「会不会便秘」而已，其实与免疫、代谢、情绪、睡眠息息相关。当肠道内的益菌与坏菌维持平衡，不仅能帮助消化，更会影响身体保护力，连带影响脑部的荷尔蒙分泌。她分享以下4大护肠关键营养素：

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4类食物助护肠道

1.发酵益菌

日常可多进食优乳酪、乳酪、康普茶及纳豆等发酵食物，有助维持肠道菌丛平衡，促进消化及排便顺畅，全面支持肠道健康与保护力。不过益生菌绝对不是食得越多越好，最重要的是为肠道营造一个益菌喜欢生长的环境。

2.膳食纤维

可多进食各式蔬菜、水果及全谷类。丰富的纤维能增加粪便体积，促进肠道蠕动，从而帮助益菌生长。建议每天应进食至少3份蔬菜加2份水果，再搭配全谷杂粮，令纤维摄取更多元化。

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3.色胺酸

肠道参与著人体许多神经传导物质的调节，而色胺酸正是合成血清素的重要原料，有助维持好心情及调节生理机能；若配合规律生活，更能大大提升睡眠质素。建议可以从鲜奶、鸡蛋、香蕉、豆制品等摄取。

4.维他命B杂

特别是维他命B6、B9（叶酸）及B12，能有效帮助身体能量代谢，支持神经系统正常运作，从而维持肠道处于健康状态。日常可多进食全谷杂粮、深绿色蔬菜，以及蛋、奶、鱼、肉类。

高敏敏提醒，真正有效的养肠之道，绝对不能单靠吞一粒益生菌，而是每天饮食习惯的累积。除了要吃足纤维，日常还要确保喝够水、保持规律活动及稳定睡眠。

资料来源：营养师高敏敏

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