底裤可自测健康？医生揭现1种颜色分泌物恐属念珠菌感染 附4招夏天防菌贴士

夏天炎热潮湿，底裤不时留有奇怪的颜色痕迹？有医生指出，单凭观察分泌物颜色即可自测健康，若出现1种颜色恐是感染念珠菌的警号。

底裤分泌物颜色可自测健康 现1种颜色恐属念珠菌感染

重症科医生黄轩在在个人Facebook发文指，夏天高温潮湿，不少人发现下体分泌物明显增加。在门诊经常有病人悄悄地问：「医师，我的底裤怎么变黄了？还有奇怪的颜色，是生病了吗？」其实，底裤每天紧贴身体，其留下的颜色痕迹，绝对是身体最诚实的健康报告。他教大家以最简单的方式，读懂底裤分泌物的颜色警号。

他强调，首先要记住一个大原则：底裤颜色改变，并非全都代表生病，很多情况只属正常的生理现象。但若果同时出现「异味+痕痒+灼热感」，才需要提高警觉并求医检查。颜色只是线索，必须搭配其他症状一起判断。

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女性篇：内裤5大分泌物颜色

女性篇：5大分泌物颜色与健康讯号

女性的阴道分泌物（俗称白带）是身体正常运作的一部分，主要功能是清洁阴道及对抗感染。当颜色、气味及质地改变时，便要多加注意：

1.淡色斑块

底裤出现局部褪色或漂白斑块，是女性最常问、也是最不需要担心的问题。健康的阴道处于酸性环境（pH值约3.8至4.5），由益菌「乳酸杆菌」维持以防止坏菌入侵。当酸性分泌物长期接触棉质布料，便会产生天然漂白效果。这代表阴道非常健康，绝对不是生病或卫生问题。

2.淡黄色痕迹

透明分泌物干燥并接触空气氧化后，会变成淡黄色。这与流汗、少量尿液残留混合有关，在极为常见，尤其夏天更明显。若只有黄色，而没有异味、痕痒或灼热感，通常无需担心，多属正常现象。

3.黄色分泌物＋异味/痕痒/灼热

当黄色分泌物合并以下任何一种症状，可能代表念珠菌感染（霉菌性阴道炎）、细菌性阴道炎、滴虫感染、披衣菌或淋病等，须由医生作进一步诊断：

带有鱼腥味或刺鼻气味

外阴部痕痒、灼热或疼痛

分泌物呈泡沫状或乳酪状

排尿时有刺痛感

4.绿色或灰色分泌物

绿黄色泡沫状：属于滴虫性阴道炎的典型表现，常伴随强烈异味。

灰白色均匀稀薄：属于细菌性阴道炎（BV）的典型样貌，带有特征性的鱼腥味，尤其在性行为后更明显。这两种情况都应尽快求医接受检查与治疗。

5.血色或咖啡色污渍

月经前后出现少量咖啡色或血色分泌物，通常是旧血液氧化后的颜色，属正常现象。但若在停经后反复出现血色分泌物、出现与月经无关的异常出血，或合并骨盆腔疼痛，应积极求医，排除子宫颈或子宫病变。

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男性篇：底裤泛黄与异常警号

男性篇：底裤泛黄常见4大原因

男性虽然没有阴道分泌物，但底裤同样可能出现颜色变化。当出现底裤变黄，最常见的原因包括：

大量流汗： 汗水含尿素、盐分，干燥后氧化变黄。

汗水含尿素、盐分，干燥后氧化变黄。 尿液残留： 排尿后底裤沾染少量尿液，氧化泛黄。

排尿后底裤沾染少量尿液，氧化泛黄。 皮脂分泌增加： 夏天皮脂腺活跃，油脂分泌更多。

夏天皮脂腺活跃，油脂分泌更多。 预射精液：少量透明分泌物干燥后也可能变黄，若只是泛黄，没有其他不适，通常无需担心。

部分性传染病在男性身上可能没有明显症状，底裤上的痕迹是唯一线索。若底裤出现非尿液、非精液的异常分泌物，合并以下症状，请即求医，可能属于感染淋病、披衣菌感染、非特异性尿道炎等。

阴茎尖端有黄色、黄绿色或白色分泌物流出。

排尿时有灼热感或刺痛。

底裤或厕纸出现脓状分泌物。

阴茎或睪丸有疼痛。

夏天防菌4大好习惯

夏天高温高湿的环境，是细菌和霉菌的温床，长时间穿著闷热的底裤会增加感染风险。黄医生建议大家养成以下4个好习惯：

每天更换底裤：夏天更应坚持，若运动或游泳后应立即更换。 选择棉质透气材质：棉质吸水、透气，是妇科医生的首选。尽量避免长时间穿紧身合成纤维，如尼龙、弹性布。 游水浸浴后尽快换掉：潮湿闷热易致感染，勿让湿底裤贴著皮肤超过一小时。 避免过度清洁：阴道有自我清洁能力，过度使用洁肤液反而会破坏益菌平衡，日常以清水轻柔清洗外阴部即可。

资料来源：重症科医生黄轩

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