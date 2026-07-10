燕麦降胆固醇必学 研究揭关键藏在肠道内药物级「秘密武器」 医生提醒

燕麦一向被香港人视为降胆固醇、保护心血管的「清道夫」健康食物，不论是作为快熟燕麦片早餐，还是加入健康餐单中，都极受养生一族欢迎。坊间一直存在一个大众迷思：为甚么有些人吃燕麦后胆固醇明显下降，有些人吃了很久却毫无动静？恒新复健科诊所医生王思恒表示，最新医学研究显示，燕麦能否发挥最大功效，其实与每个人肚子里的「肠道菌」相关。

水溶性纤维的传统阻隔机制

王思恒医生在社交粉专发文指出，燕麦中最常被医学界提及的有效成分，是膳食纤维「$\beta$-葡聚糖」（$\beta$-glucan）。这种水溶性纤维在遇水后会形成黏稠的质地。当它进入人体肠道后，能够发挥像磁石般的作用，帮助黏著食物中的胆固醇与消化液中的胆汁，并将它们直接带出体外。这亦是过去数十年来，科学界解释燕麦有助降低胆固醇的核心原因。

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肠道菌将多酚加工成「秘密武器」阻碍身体制造坏胆固醇

王医生指出，燕麦除了含有丰富纤维外，还含有大量具抗氧化功能的「多酚」。研究团队曾找来一群患有代谢综合症（代谢症候群）的受试者进行临床实验，让他们进食燕麦。结果发现，受试者血液中由多酚衍生出来的「加工产物」数值明显飙升。关键正正就在于「加工」这两个字，因为燕麦中的原态多酚很难直接被人体肠胃吸收，必须依靠肠道内的益生菌先帮忙进行分解与加工，转换成全新的型态后，人体才能加以利用。

实验进一步发现，这批被肠道菌加工出来的秘密武器，在进入血液后会干扰人体自身制造胆固醇的机制。令人惊讶的是，牠们所针对的生产位置，竟然与医学界知名的专业降胆固醇药物（Statin 类药物）高度相同。换句话说，进食燕麦本质上是在喂养肠道菌；当肚子里的好菌吃饱了，作为回报，牠们便会替人体生产出对抗胆固醇的强大武器。不过王医生亦补充，这部分目前在医学上仍属于研究假说，尚不能视为最终定论。

肠道菌将多酚加工成「秘密武器」

连续两天三餐都只进食燕麦「变相节食」切勿盲目模仿

该项研究同时测试了不同的饮食模式。其中「短期猛吃组」连续两天三餐都只进食燕麦，结果显示，受试者的总胆固醇与俗称「坏胆固醇」的低密度脂蛋白，分别下降了约 8% 及 10%。王医生提醒，这种激进吃法之所以能在短期内见效，很大机会是因为引发了「热量赤字」（热量缩水），导致身体变相节食，市民切勿盲目模仿。

王思恒强调，这些由肠道菌加工出来的神经武器，目前大概只能解释胆固醇整体变化的 10% 至 20%，燕麦降脂的第一主力依然是 $\beta$-葡聚糖。加上该研究的临床样本数目较少，仍有待未来更大规模的研究来进一步证实。他特别提醒市民，若本身已确诊高胆固醇并正服用处方药物，燕麦只能扮演膳食辅助角色，千万不能因此自行胡乱停药。

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规律饮食才是最佳养菌之道

王医生总结表示，燕麦帮助降低胆固醇的原理，除了传统的膳食纤维屏障外，研究亦揭示了「多酚」这条由肠道菌驱动的秘密影响通道。「吃全谷物、养好肠道菌」的概念，本质上不单是喂饱人类自己，更是持续在为肚子里的好菌提供源源不绝的工厂原料。

市民毋须像实验对象般激进地三餐猛食燕麦，只需将燕麦纳入日常膳食中，例如将其作为每天早餐的健康选择。只要保持稳定、规律地进食，就能建立健康的肠道微生态，从而让身体更有效地维持血管健康。

资料来源：恒新复健科诊所医生王思恒

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