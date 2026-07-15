防骨质疏松喝牛奶吃钙片未必足够！营养师教补充6大护骨营养素 吃蛋黄/奇异果也有效？

想防骨质疏松或帮小朋友增高，只喝牛奶、吃钙片未必足够？有营养师指出，维持骨骼健康要有6种营养素配合，其中吃蛋黄、奇异果都有效。

营养师教补充6大护骨营养素 吃蛋黄/奇异果也有效？

营养师高敏敏在facebook专页发文指出，不少人为了让孩子长高，或预防骨质疏松，都会疯狂喝牛奶和吃钙片。不过，骨骼的生成、维持与发育，实际上需要多种不同营养素的互相配合。她为大家整理出孩子长高及护骨的6大关键营养素：

【同场加映】常喝牛奶仍骨质疏松？医生教4大饮食法补钙护骨 一日三餐这样吃更有效！

补充6大护骨营养素

1.钙质

钙质是维持骨骼与牙齿健康的重要矿物质，虽然补钙不会令孩子瞬间长高，但钙质摄取不足会严重影响骨骼健康，是成长期不可或缺的营养。建议选择乳制品、芝麻、银鱼仔、虾米。

2.优质蛋白质

可选择豆类、鱼类、肉类、蛋类。蛋白质不仅是身体组织的重要材料，更是骨骼中胶原蛋白结构的来源。建议每餐都进食约一个手掌大小的优质蛋白质，但切忌过量，保持饮食均衡最重要。

3.维他命D

建议日晒，或进食干冬菇、蛋黄、鱼类。维他命D能有效帮助身体吸收钙质，维持骨骼正常发育。除了从饮食中摄取，家长亦别忘记让孩子适度进行户外活动。

4.维他命K

建议选择深绿色蔬菜、纳豆。维他命K能参与骨钙蛋白作用，帮助维持骨骼健康。因此，想骨骼强健绝对不能只饮牛奶，多吃绿叶蔬菜同样是关键。

5.镁

建议选择坚果、全谷类。镁有份参与骨骼代谢，亦与肌肉及神经功能的维持息息相关。如果小朋友平日只爱吃精制淀粉，便很容易导致镁摄取不足。

6.维他命C

维他命C来源包括番石榴、奇异果、柑橘类水果、灯笼椒。骨骼并非只有坚硬的钙质，同样需要胶原蛋白来形成支架。摄取充足的维他命C可以促进胶原蛋白形成，帮助骨骼结构变得更强健。

【同场加映】女士50岁后骨质疏松易骨折 专家票选10大护骨食物 这种击败牛奶/鸡蛋夺冠！

骨质疏松症有何病征？3部位易骨折？

据本港衞生署资料显示，骨质疏松症本身并没有任何明显病征。部份患者可能会出现背痛的情况，大多数患者未必能于早期发现，很多时候直到发生骨折后才会发现患上骨质疏松症。患者可能会出现以下症状：

因为轻微碰撞、跌倒、甚至咳嗽而导致骨折

最常见的骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨

骨质疏松症的患者亦可能因为脊椎骨塌陷，令背部变得弯曲，导致驼背和变矮

骨质疏松8大高危族群 缺乏运动要小心

骨质疏松症并非只出现于长者或女性身上。根据衞生署资料，以下人士亦是骨质疏松的高危族群，过量饮用1类饮品也会增加风险。

骨质疏松症高危人士

长者：造骨能力减弱，骨质容易变得疏松

女性：一般在停经后，因雌激素停止分泌所致

体型瘦小者

家族中有骨质疏松症患者

骨质疏松症成因

1. 不良的生活习惯

如吸烟

长期摄取钙质不足

缺乏维他命D

过量饮用咖啡、浓茶等含咖啡因饮品

过量摄取钠质（盐分）

缺乏负重运动

酗酒

2. 疾病因素

女性的雌激素不足，例如因化疗、电疗或手术而提早停经

男性的睪丸素过低

内分泌失调病症，如甲状腺机能亢进

服用药物：长期服用高剂量类固醇药物。

骨质疏松症诊断方法

如属上述高危人士，可寻求医生之专业意见，并接受检查。常见测量骨质密度的 方法有：

双能量X光吸收测量仪（DEXA）：用于诊断及监察治疗的效果。

超声波仪器（QuantitativeUltrasoundQUS）：只可以作为骨质密度的初步筛验方法，并不能作为确诊工具。

资料来源：营养师高敏敏、香港衞生署

延伸阅读：40岁后易骨质疏松 医生教坐下做1动作补钙健骨 更防糖尿病/脑退化