防骨质疏松喝牛奶吃钙片未必足够！营养师教补充6大护骨营养素 吃蛋黄/奇异果也有效？
发布时间：12:00 2026-07-15 HKT
想防骨质疏松或帮小朋友增高，只喝牛奶、吃钙片未必足够？有营养师指出，维持骨骼健康要有6种营养素配合，其中吃蛋黄、奇异果都有效。
营养师教补充6大护骨营养素 吃蛋黄/奇异果也有效？
营养师高敏敏在facebook专页发文指出，不少人为了让孩子长高，或预防骨质疏松，都会疯狂喝牛奶和吃钙片。不过，骨骼的生成、维持与发育，实际上需要多种不同营养素的互相配合。她为大家整理出孩子长高及护骨的6大关键营养素：
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1.钙质
钙质是维持骨骼与牙齿健康的重要矿物质，虽然补钙不会令孩子瞬间长高，但钙质摄取不足会严重影响骨骼健康，是成长期不可或缺的营养。建议选择乳制品、芝麻、银鱼仔、虾米。
2.优质蛋白质
可选择豆类、鱼类、肉类、蛋类。蛋白质不仅是身体组织的重要材料，更是骨骼中胶原蛋白结构的来源。建议每餐都进食约一个手掌大小的优质蛋白质，但切忌过量，保持饮食均衡最重要。
3.维他命D
建议日晒，或进食干冬菇、蛋黄、鱼类。维他命D能有效帮助身体吸收钙质，维持骨骼正常发育。除了从饮食中摄取，家长亦别忘记让孩子适度进行户外活动。
4.维他命K
建议选择深绿色蔬菜、纳豆。维他命K能参与骨钙蛋白作用，帮助维持骨骼健康。因此，想骨骼强健绝对不能只饮牛奶，多吃绿叶蔬菜同样是关键。
5.镁
建议选择坚果、全谷类。镁有份参与骨骼代谢，亦与肌肉及神经功能的维持息息相关。如果小朋友平日只爱吃精制淀粉，便很容易导致镁摄取不足。
6.维他命C
维他命C来源包括番石榴、奇异果、柑橘类水果、灯笼椒。骨骼并非只有坚硬的钙质，同样需要胶原蛋白来形成支架。摄取充足的维他命C可以促进胶原蛋白形成，帮助骨骼结构变得更强健。
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骨质疏松症有何病征？3部位易骨折？
据本港衞生署资料显示，骨质疏松症本身并没有任何明显病征。部份患者可能会出现背痛的情况，大多数患者未必能于早期发现，很多时候直到发生骨折后才会发现患上骨质疏松症。患者可能会出现以下症状：
- 因为轻微碰撞、跌倒、甚至咳嗽而导致骨折
- 最常见的骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨
- 骨质疏松症的患者亦可能因为脊椎骨塌陷，令背部变得弯曲，导致驼背和变矮
骨质疏松8大高危族群 缺乏运动要小心
骨质疏松症并非只出现于长者或女性身上。根据衞生署资料，以下人士亦是骨质疏松的高危族群，过量饮用1类饮品也会增加风险。
骨质疏松症高危人士
- 长者：造骨能力减弱，骨质容易变得疏松
- 女性：一般在停经后，因雌激素停止分泌所致
- 体型瘦小者
- 家族中有骨质疏松症患者
骨质疏松症成因
1. 不良的生活习惯
- 如吸烟
- 长期摄取钙质不足
- 缺乏维他命D
- 过量饮用咖啡、浓茶等含咖啡因饮品
- 过量摄取钠质（盐分）
- 缺乏负重运动
- 酗酒
2. 疾病因素
- 女性的雌激素不足，例如因化疗、电疗或手术而提早停经
- 男性的睪丸素过低
- 内分泌失调病症，如甲状腺机能亢进
- 服用药物：长期服用高剂量类固醇药物。
骨质疏松症诊断方法
如属上述高危人士，可寻求医生之专业意见，并接受检查。常见测量骨质密度的 方法有：
- 双能量X光吸收测量仪（DEXA）：用于诊断及监察治疗的效果。
- 超声波仪器（QuantitativeUltrasoundQUS）：只可以作为骨质密度的初步筛验方法，并不能作为确诊工具。
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