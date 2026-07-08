48岁富豪年花1560万抗衰老 逆龄大计受阻 惊患不治之症 「胃部在吃掉自己」

追求长寿健康是不少人的终极目标，但有时倾尽庞大财力，结果却未必尽如人意。曾拍摄 Netflix 纪录片、以「换血逆龄」闻名全球的48岁美国创投家兼科技富豪 Bryan Johnson，日前在社交平台X自爆确诊目前无药可治的自身免疫性疾病——自体免疫性胃炎（AIG）。这项罕见病的发病率仅2%至5%，其免疫系统会误将健康的胃黏膜细胞视为攻击目标，令胃部正在残酷地「吃掉自己」。医疗团队表示除控制病情外别无他法，令这名长寿偏执者面临重大考验。

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花费1,560万启动蓝图计划

Bryan Johnson 堪称是现代长寿偏执重症患者的代表。他于2021年启动了名为「蓝图计划」（Blueprint）的抗衰老治疗，先后聘请逾30名医生和专家监督治疗方案，每年花费高达200万美元（约 1,560 万港元）。

他长年坚持极其严格的纯素饮食、每天服用数十种补充剂、每周进行三次高强度运动，每月更频繁进行医疗检查。他曾声称这些复杂疗程帮助他清除了睾丸中的微塑胶，并成功战胜脱发等中年危机。为了延缓衰老以争取时间陪伴儿子，他更曾连续数月接受血浆置换治疗。在2023年4月，他甚至尝试了震惊世界的家族「三代换血」，把17岁儿子的血液注入自己体内，再把自己的血液输给70岁父亲。然而三个月后，他因未见任何成效而终止了该疗法。

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胃部持续发炎 增患胃癌风险

报道指出，自体免疫性胃炎（AIG）会导致胃部持续发炎，患者可能因缺乏维他命 B12 而出现贫血，长期下来更会增加患胃癌的风险。Bryan Johnson 长年不知道自己患有这种疾病，其病情整整被掩盖了最少10年之久。

他事后回顾，AIG 的早期迹象其实有迹可寻，关键线索在于其体内负责储存铁质的「铁蛋白」（ferritin）水平偏低，却没有引发贫血。由于 AIG 患者通常没有特别明显的症状，其产生的腹痛、缺铁、食欲不振或原因不明的体重下降，往往容易被归因于其他疾病。现代医疗往往忽略了「缺铁却无贫血」这项指标，当患者未出现贫血时，铁储存不足常被视为正常，很少有人会进一步追查，成为隐形的医疗盲点。

21岁曾确诊甲状腺功能减退症

Bryan Johnson 透露，他的生活方式并非一直如此健康。他小时候经常进食快餐和含糖饮品，成年后亦多年饱受压力、体重增加和慢性抑郁症煎熬。他认为，这些长期压力和不健康习惯，导致其身体在某一刻开始出现自体免疫过程，先是影响了甲状腺，继而蔓延至胃黏膜。他早在 21 岁时便确诊甲状腺功能减退症（AITD），而「铁与甲状腺」相互影响，缺铁会损害甲状腺激素转化，甲状腺功能减退又损害身体对铁的利用，令几款病征看似独立，实际一环扣一环。

他的医疗团队最终透过血液检测发现其抗壁细胞抗体水平升高，并透过胃切片检查证实胃黏膜早期出现脆弱迹象，这才正式揭开谜底。虽然此病无法根治，但 Bryan Johnson 表示目前正接受静脉注射铁剂治疗，可一次补充完整剂量的铁质。这名「生物学黑客」秉持一贯作风，强调会继续「尝试解决这种疾病」，未来将定期监测铁蛋白、维他命 B12 及胃泌素等指标，并计划进行重复活检，以制定实验性的干预治疗方案，决不向命运低头。

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