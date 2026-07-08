偏头痛痛到怀疑人生？中医教「包你不头痛手法」按压后助头脑清醒 附2大穴位同样见效

偏头痛发作时，不少人都会选择吃止痛药。无论是西医还是中医，现今的治疗观念已由过往的「见痛止痛」，转变为「主动预防」。最新一集《健康关注组》，专家指出许多人的偏头痛其实源于日常生活的不良习惯；注册中医师陈嬿珺更特别传授了一套结合「包你不头痛手法」与手足特效穴位的保健操，让市民从源头阻断痛楚来袭。

中医推介专治偏头痛「包你不头痛手法」

注册中医师陈嬿珺指出，透过精准的头部与手足穴位按摩，能够达到疏风活血、通络止痛的效果。「包你不头痛手法」操作方式源于包剪揼的动作，以手掌包覆头部，然后按压10次，这个动作可以刺激头部多个穴位，包括率谷穴、角孙穴、百会穴，上班前刺激一下，头脑也会清醒。

必学2大特效穴位

除了按摩头部，日常或感到头部绷紧时，可以指腹适度揉压以下2个远端特效穴位2至3分钟，同样有神奇效果：

1. 合谷穴（手部特效穴） 位置： 位于手背虎口处，当第1、2掌骨之间，约当第二掌骨桡侧的中点。 功效： 中医有云「面口合谷收」，合谷穴是止痛的万能要穴。按压此穴能有效疏散头面风热、通络镇痛，对偏头痛有极佳的即时缓解效果。



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2. 足临泣穴（足部特效穴） 位置： 位于足背外侧，第4、5跖骨结合部的前方，小趾伸肌腱的外侧凹陷处。 功效： 属于足少阳胆经。由于多数偏头痛都沿著胆经走（耳上及头部两侧），足临泣穴作为胆经的重要穴位，能引火下行、专治头痛与目眩，是从远端改善偏头痛的特效穴。



中医观点：辨证论治与日常调理

陈嬿珺医师补充，中医治疗偏头痛同样强调「治未病」。除了上述的穴位按摩与针灸治疗外，中医会根据患者的体质（如肝阳上亢、气血亏虚或痰湿阻络等）进行中药调理。市民日常亦应注意保持作息定时、避免过度劳累以及远离吹风受寒，方能彻底远离偏头痛。

摆脱「见痛止痛」恶性循环

脑神经科专科方嘉扬医生表示，偏头痛并非「注定跟一世」，现在已经可以透过预防性治疗进行有效控制。很多长期患者过度依赖止痛药，反而可能引发「药物过度使用性头痛」。

新型治疗： 现时医学界已推出针对偏头痛研发的 CGRP（降钙素基因相关肽）抑制剂。这种预防性治疗能主动阻断大脑传导偏头痛的讯号。

使用方式： 包括口服药物，或是定期进行注射（打针）。医生会评估患者的发作频率、副作用耐受度来制定方案，帮助长期受困扰的患者降低发作次数与严重程度。

资料来源：《健康关注组》

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