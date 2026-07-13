40岁后开冷气睡觉越睡越累？专家教养成3个睡前习惯 帮头部降温翌日更精神！

40岁后每晚开冷气睡觉，为何醒来依然浑身沉重、越睡越累？有专家指出，想摆脱冷气疲劳，关键在于养成3大睡前习惯，其中只需简单为头部降温，就能助深层入眠，翌日起床精神百倍。

为何40岁后开冷气睡觉越睡越累？

据《Yahoo! JAPAN》报道，炎炎夏日，冷气机是睡房中预防中暑的必备品。然而，许多人却因为早上醒来感觉又冷又疲倦而感到苦恼。当然并不建议强忍酷暑，最重要的是在合理使用冷气的同时，懂得照顾身体。日本护士兼药膳专家Keiko（けいこ）指出，特别是40岁或以上的人士，因夏季开冷气而导致晨起疲倦，主要有以下两大原因：

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1.自律神经系统休息不足

当副交感神经系统（负责放松身心）在睡眠期间占据主导地位时，身体会进入深度休息状态。然而，如果直接暴露在冷气环境中，或是房间温度过低，身体便会不自觉地继续耗力以维持体温。这意味著即使在睡觉，自律神经系统仍在全力运作。尤其在40岁以后，受年龄和荷尔蒙变化影响，自律神经系统更容易出现波动，对冷气冷风的影响会更加敏感。

2.寒气阻碍气血运行

在中医理论中，寒气被认为是阻碍「气」和「血」运行的原因之一，而气血正是人体重要的能量。睡眠时，如果腹部或脚部受寒，身体会收缩血管以防止热量散失。结果，整体血液循环容易停滞，造成翌日醒来时容易出现精神不振、身体沉重及水肿等轻微不适。因此在夏季，「防寒」对成年人来说与「防暑」同样重要。

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养成3个睡前习惯翌日更精神

Keiko指出，要舒适地使用冷气并保持健康睡眠，关键在于头部凉爽，腹部和脚部温暖：

养成3个睡前习惯翌日更精神

1.轻柔地为头部「局部」降温

许多人都有「不想令身体受寒，但头部发热导致难以入睡」的困扰。中医认为，忙碌的一天和长时间的思考会导致能量上涌，造成头部「发热」。因此，建议轻柔地为后脑勺上方降温，但必须避开颈部。可使用常见的儿童小冰袋，实用且能轻松防止过度受凉。由于颈部受寒会影响血液循环，建议可用毛巾包裹颈部作适度保暖，这样有助降低头部多余的热量，令人更容易放松入眠。

2. 全面保护腹部及双脚

在为头部降温的同时，也要注意保护腹部和双脚免受寒气侵袭。腹部是人体重要的消化系统所在，一旦受凉，会削弱消化功能并降低身体产生能量的能力。此外，双脚尤其是小腿，在将血液泵回心脏方面发挥著至关重要的作用，受寒会导致血液循环不良，令人翌日早上感到双腿沉重疲倦。

建议晚上开冷气睡觉时，穿著轻薄的保暖腹带或袜套。睡前亦可轻轻转动脚踝约10次，或轻按小腿促进血液循环。即使只是短短一两分钟的护理，也能温和地温暖身体，助进入深层睡眠。

3.浸浴调节体温

在炎热的天气里，可能只想快速洗澡，但养成浸浴的习惯是呵护身体的重要方式。尝试在睡前1至2小时，用约40°C的温水浸浴10至15分钟。随著浸浴后体温逐渐升高，然后慢慢下降，人体自然会产生睡意。浸浴还能放松肌肉，促进全身血液循环。虽然不必每天浸浴，但当感到特别疲惫时，浸浴绝对能帮助身体极速恢复活力。

资料来源：《Yahoo! JAPAN》

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