HPV非女性专利！专家揭男性感染率更高恐诱发头颈癌 吁适龄学童把握黄金期接种疫苗防感染

人类乳头瘤病毒（HPV）对男女双方所构成的致癌威胁，备受关注。为推广校园防癌意识，香港防癌会与香港直接资助学校议会合办网上家长讲座，剖析HPV与多种癌症的关联。医学专家引述数据指，男性整体HPV感染率实高于女性，提醒家长应正视HPV病毒潜在风险不限男女，及早为适龄男女童安排接种疫苗，由学界开始构筑全面防癌屏障。

男性感染率显著较高 具致癌及复发风险

香港大学李嘉诚医学院助理院长（环球拓展）及微生物学系临床教授陈福和在讲座中表示，HPV病毒种类超过200种，在流行病学上，男性的整体HPV患病率显著高于女性。高危病毒除了会引发女性的子宫颈癌、阴道癌及外阴癌外，亦容易导致男性患上头颈癌，例如口腔癌、喉癌及舌癌等。

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除了癌症风险，陈教授指出，男性较女性更容易感染由HPV引起的生殖器疣（俗称椰菜花）。他强调，即使患者接受激光或冷冻治疗，痊愈后亦有可能复发，复发率高达两至五成，对患者造成长期的心理与生活负担，因此男女均应正视该病毒的威胁。

把握未有性经验前接种疫苗

针对部分家长担心接种疫苗会否诱发青少年提早发生性行为，陈教授厘清这些传言毫无根据。至于疫苗的安全性，他解释，HPV 疫苗与传统的卡介苗、乙肝疫苗一样，已通过严格的安全测试并具备长期保护作用。一般人均可安全接种，仅有少数对疫苗成分或酵母严重过敏者需事前经医生评估。

他建议，HPV疫苗的最佳接种时机是在未有任何性经验前：

9至14岁儿童：一般只需接种两针

15岁或以上：则需接种三针

目前，香港政府主要资助小五及小六女童免费接种HPV九价疫苗。

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香港防癌会倡将男生纳入疫苗常规资助

主办今次网上讲座的香港防癌会，积极推动子宫颈癌及其他因感染HPV而引致的癌症预防工作。该会总干事冯志恒表示，协会致力纠正大众以为「HPV 疫苗只为女性而设」的谬误。她提及，香港防癌会去年与直资男校英华书院合作推出男童HPV疫苗慈善计划，参与男生200人，由于试行成效理想，促成了今次与直资学校议会的进一步合作，加强校园的防癌资讯。

冯志恒透露，以香港防癌会近期的接种活动为例，男女参与比例各占一半，反映愈来愈多家长意识到男生接种的重要性。她表示协会会继续与政府紧密沟通，期望加强整体接种HPV疫苗的覆盖率；而今次与直资议会的合作，亦特别提供男童专属的资助名额。

直资学校议会副主席陈狄安则期望，透过是次合作能加深家长与学生对HPV的认识，从而做好预防措施。他补充，若家长有需求，校方乐意与香港防癌会进一步合作安排校内接种，未来亦会持续提供更多防癌资讯，协助学生提高防癌意识及保护自身健康。

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