24岁女抗骨癌5年复发4次 惨历经左眼失明徘徊生死边缘 仍戴面纱重返舞台：经历九死一生 我选择抗争

内地一名24岁女子左侧脸颊肿胀有异物，确诊「上颚骨骨肉瘤」，5年抗癌间惨历4次复发、左眼失明及切除上颚骨，屡次徘徊生死边缘。面对无情病魔她拒绝低头，更戴上面纱重返最爱的舞台翩翩起舞。她坚定道：「经历九死一生 我选择抗争！」

左侧脸颊肿胀有异物 确诊上颚骨骨肉瘤

据内地《扬子晚报》报道，来自江苏徐州沛县的24岁韩易霏，是一名国标舞舞者，目前就读于南京艺术学院舞蹈表演专业。她回忆道：「我4岁时开始学舞蹈，8岁时学国标舞，时至今日，仍在学习和表演，舞蹈就如同我的生命。」早在2019年，韩易霏已感觉左侧脸颊肿胀，当时到医院检查后确定为良性。在备战高考的日子里，她每天都要承受高强度的舞蹈训练和文化课温习，牙龈上的小肿块虽然不时传来痛楚，但她未有太在意。紧接著，她开始频繁头痛，起初还以为是高考压力太大导致的神经衰弱。

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高考结束的第二天，母亲便带著韩易霏赶到北京检查，初期未发现异常，但她却频繁发烧。直到2021年8月20日，韩易霏在洗漱时用手触摸到左边脸颊有异物。三天后，她们再次赶到医院，原本准备迎接大学生活的她，却等来了「上颚骨骨肉瘤」的确诊通知。当时肿瘤已经侵犯上颚骨，情况危急，需要立刻进行手术切除，且有极高的复发风险。

5年复发4次 历经左眼失明/上颚骨切除

韩易霏表示，第一次手术切除了部分上颚骨，接下来面对的是伤口多次感染、数次大出血，屡次被送入ICU在生死线上徘徊。她坦言：「很长一段时间无法接受这个事实，但在经历了一系列痛苦而残酷的治疗后，我选择抗争。」

抗癌5年来，韩易霏的上颚骨骨肉瘤复发了四次。她的上颚骨从部分切除，变成全部切除；面部经历了装上钛合金又取下；承受了无数次的化疗与放疗。经历不断的感染、抗感染与重复的手术，她的左眼不幸失明，左边脸颊严重凹陷，身体变得极度虚弱。医生曾断言她以后走路可能不太灵活，明显与常人不同。由于上颚骨被切除后，里面的肌肉溃烂形成了一个大洞，医生需要从她膝盖对上到小腹的位置，切下皮肉来填补脸上的缺口，这样的手术进行了许多次。左眼失明更令她对环境的感知严重下降，基本上已经判定她不能再跳舞了。

戴面纱重返舞台

休学2年后，韩易霏终于回到了梦寐以求的大学校园。她开始一点点地重新训练，结合康复治疗，慢慢地站起来、跑起来，然后再次练习舞蹈。她忆述，由于在床上躺得太久，刚恢复训练时肌肉根本用不上力，加上失明令平衡感变得很差，练习旋转时难度极大，不时会摔倒在地上。

但她没有放弃：「只有沉浸在舞蹈中，才会转移我的注意力，分担很多痛苦。去跳舞，去做我热爱的事情，我会觉得很开心、很轻松。」2024年8月，韩易霏在南京进行了第一次公开表演。因为左脸颊一直有溃口，她选择戴著面纱跳舞，这不仅是为了美观，更是对舞伴和观众的尊重。她在抖音开设了帐号「felicia～韩易霏」，用影片记录自己抗癌的过程和戴著面纱跳舞的场景，感动了无数网民，获得超过10万次点赞。

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感激母亲无私照顾 经历九死一生仍选择抗争

看著镜子里脸颊凹陷、缠著厚厚纱布的自己，韩易霏曾崩溃痛哭。「经历了九死一生，最艰难时我都准备放弃了，是妈妈的鼓励和对大学的向往，让我坚持了下来。」在抗癌的五年间，母亲带著她四处求医，手术室外彻夜不眠地守候；化疗后浑身疼痛难忍时，母亲为她按摩数小时直到她入睡。母亲一句又一句的「再试一次，再治一回」，让她重拾生存的信心。

目前，韩易霏的病情虽然得到了一定控制，但脸上仍有三个溃口让医生束手无策。她坦言：「我现在对抗生素高度耐药，没甚么药可用，但仍在想其他办法作抗感染治疗。」

对于未来，韩易霏有著清晰的规划。由于身体原因，她一天最多只能跳一个多小时舞蹈，未来从事舞蹈教学不太现实。她希望毕业后能转做自媒体，持续发布自己的舞蹈影片。「我想在自媒体这条路上实现我的价值，帮家里减轻负担。」她笑著说：「虽然有时候会觉得很累，但一想到自己还有热爱的舞蹈，对未来就会更加坚定和期待。」

甚么是骨癌？哪些部位易发病？

骨癌是甚么？根据Mayo Clinic资料，骨癌是罕见病，占所有癌症不到1%，非癌性骨肿瘤远远多于癌性骨肿瘤。骨癌可能发生在身体任何一块骨头上，但最常见于盆骨或四肢长骨。根据病发位置的细胞类型，骨癌可分为不同的类型，其中有3大类型最常见：

1. 骨肉瘤

这是最常见的一种骨癌，发生于骨骼的细胞。最常见于儿童和年轻人的腿骨或臂骨。在罕见情况下，骨肉瘤可发生于骨外（骨外骨肉瘤）。

2. 软骨肉瘤

这是第2常见的骨癌，癌细胞产生于软骨的细胞。常见于中老年人的盆骨、腿部或手臂。

3. 尤文氏肉瘤

最常见于儿童和年轻成人的盆骨、腿部或手臂部位。

拆解骨癌8大症状 骨痛是警号吗？

骨癌有哪些病征？根据梅奥诊所资料，如果骨痛带有一些特征，就要小心是否骨癌：

骨癌征兆

骨骼疼痛

病变部位周围肿胀和压痛

骨骼脆弱易断

疲劳

原因不明的体重减轻

如果骨痛有以下特征，须尽快求医：

痛楚时有时无

在晚间痛楚加剧

服食非处方止痛药无法止痛

骨癌3大高危因素

骨癌成因尚且不明，但医生发现以下情况可能会增加风险。

遗传：某些通过家族遗传的罕见遗传病会增加患上骨癌风险，包括「李-佛美尼症候群」（Li-Fraumeni Syndrome）和遗传性视网膜母细胞瘤。

柏哲德氏病（Paget's Disease）。最常见于老人，会增加日后患骨癌的风险。

癌症放射疗法：暴露于大剂量辐射，例如电疗期间的辐射，会增加将来患骨癌的风险。

资料来源：《扬子晚报》、「felicia～韩易霏」、Mayo Clinic

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