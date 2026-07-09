想养出水光肌不只靠蓝莓鸡蛋！营养师推介8大护肤食物 吃奇异果/鲜虾可补胶原蛋白？

想让肌肤维持年轻紧致，甚至养出水光肌，可以吃甚么？有营养师推介8类护肤食物，除了蓝莓及鸡蛋外，多吃奇异果及虾更能激增胶原蛋白。

营养师推介8大护肤食物 吃奇异果/鲜虾可补胶原蛋白？

营养师高敏敏在facebook专页发文指出，除了擦美白保养品，其实每日吃进肚子里的食物也会直接影响肌肤状况，想让肌肤白净透亮、充满光泽，单靠少晒太阳并不足够，更要从营养开始补起。当身体摄取足够的抗氧化营养素、优质蛋白质与植化素，就能帮助减少自由基的伤害、维持胶原蛋白生成，并有效降低黑色素形成，让肌肤由内而外散发健康的水光感。想养出透亮白滑的肌肤，她建议日常可多补充以下8类营养素：

【同场加映】43岁阿Sa冻龄秘笈大公开！分享5大养肤术＋枸杞花茶 助美肌护肤

8大护肤食物

8大护肤食物



1.维他命E

可选择植物油、牛油果、坚果及南瓜。维他命E能强效抗氧化，有助维持肌肤的弹性与保湿锁水力。

2.维他命B3

可选择豆制品、鸡肉及肝脏。维他命B3有助维持皮肤健康，同时能阻截黑色素传递。

3.优质蛋白质

例如鱼类、虾、蚬、鸡蛋及黑豆。胶原蛋白的生成与受损皮肤的修复，都必须依赖足够的优质蛋白质作为原料。

4.茶多酚

可选择饮用绿茶，茶多酚具有强大的抗氧化作用，可减少紫外线对皮肤造成的氧化压力。

5.维他命A

可选择红萝卜、菠菜、番茄及南瓜，含有丰富的维他命A能维持皮肤的正常角化与健康。

6.维他命C

可选择番石榴、奇异果、甜椒及西兰花。维他命C不仅参与胶原蛋白的形成，更是极为重要的抗氧化营养素。

7.花青素

可选择蓝莓、黑莓、提子、士多啤梨及红石榴。花青素能帮助肌肤对抗自由基，维持肌肤健康。

8.谷胱甘肽

可选择椰菜、白萝卜、芦笋等十字花科蔬菜。谷胱甘肽是人体极重要的抗氧化物质，可透过均衡饮食帮助维持。

此外，高敏敏亦指出，日常也可多进食番茄、西瓜、莓果、三文鱼、黄豆制品等富含抗氧化营养素的食物，有助降低紫外线带来的氧化伤害。

【同场加映】网民跟风张员瑛喝橄榄油+柠檬汁爆疮！营养师揭4类人忌试 推介4大抗老养颜早餐

没有食物能「吃了就变白」 附日常保养贴士

她特别提醒，没有任何一种食物可以「吃了就变白」，亦绝对没有食物能完全取代防晒产品的作用。想拥有健康透亮的肤色，必须「由内养、由外防」双管齐下：

保持均衡饮食

坚持每日做好防晒

确保睡眠充足

减少吸烟、尽量少熬夜

出门前20分钟提早涂抹防晒

进行户外活动时，穿著具备UPF防晒系数的衣物

搭配防晒帽、防紫外线阳伞等物理性防晒工具

延伸阅读：营养师盘点13大美肌食物 养颜/抗衰老/抗皱淡纹 必吃士多啤梨修复肌肤抗发炎