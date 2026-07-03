水果不是吃越多越健康！研究揭每日摄果糖逾51克 患脂肪肝风险增14倍 早晚吃差异极大？

以为水果多吃无妨，但随时误堕果糖陷阱！有研究指出，每日摄取果糖逾51克，患脂肪肝风险即狂飙14倍。若想吃水果，到底应该何时进食？

研究揭每日摄果糖逾51克 患脂肪肝风险增14倍

家医科医生魏士航在Facebook专页发文指，从细胞层次和人类演化的角度来看，水果并不适合无限制地摄取，这打破了过去习惯将天然与无害画上等号的想法。他引述一篇今年6月发表于《Scientific Reports》的最新研究，旨在探讨每日果糖摄取量与脂肪肝之间的关联。

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脂肪肝6大症状

研究有何发现？

研究团队针对189名成年人进行精确的饮食追踪，并透过肝脏超声波诊断，结果显示：

每日果糖摄取量超过51.07克，患上脂肪肝的机率将大幅增长，风险是低摄取量人士的14.6倍。

在高摄取组别中，脂肪肝患病率高达79.8%，且肝脏体积明显增大，显示肝脏已进入慢性的发炎与储脂状态。同时，抽血检验亦发现患者的三酸甘油脂、空腹胰岛素，以及反映胰岛素阻抗程度的HOMA-IR指标均会显著升高。

为何早晚吃水果差异极大？

除了摄取总量，魏医生亦指出，摄取时间更是这项研究最引人注目的发现。科学家引入了时间营养学的概念，发现傍晚或夜间摄取水果与脂肪肝之间存在强烈的正相关。这背后的生理机制在于，入夜后，人体的肝脏会从白天的能量供应模式切换至储存与修复模式。此时，肝脏对果糖的代谢变得极为敏感，直接涌入的果糖会迅速启动脂肪合成路径，转化为囤积在肝细胞内的油脂。正正提醒大家，晚餐后吃水果的习惯，可能正是导致脂肪肝的重要独立危险因子。

魏医生表示，现代饮食中，果糖的威胁并非仅源自天然生果。研究也指出，当人们感到饥饿时，高达57.1%的人首选其实是加工零食，当中最常添加的高果糖粟米糖浆才是更大的健康陷阱。相比起天然水果，高果糖粟米糖浆内的果糖比例更高、更易被吸收。对肝脏而言，这种持续性、高频率的果糖轰炸，比偶尔多吃一个水果更具破坏力。

魏医生总结指，这项研究也点出了一个重要的保护工具，有规律有氧运动习惯（每周最少150分钟）的人，其果糖摄取量显著低于不运动者。原因是运动能调节大脑的奖励路径，从源头减少身体对高糖食物的原始渴求，帮助重塑味觉。此外，这项研究并非要远离水果，而是帮助我们重新定义适量与节律。避开过量果糖危害的公式其实很简单：去除饮食中的添加糖和高果糖玉米糖浆，每日果糖摄取控制在51克以下，同时重新调整饮食时间表，让水果回归到清晨与午后，最后再用运动来重塑我们的味觉。

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脂肪肝6大常见症状 这位置痛是警号

本港约有逾100万人患有脂肪肝。脂肪肝分为「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根据衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列与肝脏细胞积聚过多脂肪（超过肝脏容积的5%）有关的肝脏疾病。脂肪积聚的成因与饮酒过量或其他继发性因素（例如药物或先天性代谢缺陷）无关。当中，脂肪肝有6种常见症状，包括：

食欲不振

恶心

呕吐

右上腹不适

疲劳

如果病情严重时，可能导致肝脏发大

若不及时改善，脂肪肝可演变为肝硬化或肝癌。要准确诊断是否患有脂肪肝，就要接受影像检查，例如超声波、电脑扫瞄、磁力共振造影等，或进行肝穿刺活组织检查。

资料来源：家医科医生魏士航、衞生防护中心、《Scientific Reports》

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