打工仔注意！饮咖啡心跳加速＝心律不整？医生解构「饮用法则」可降心血管死亡风险

对于不少每日「靠咖啡续命」的香港上班族而言，咖啡既是提神恩物。坊间一直流传一个根深蒂固的咖啡迷思，认为咖啡因会导致心脏乱跳，甚至引发心脏病，令不少人一边饮一边心惊惊。肾脏科专科医生江守山近日引述多项大型医学研究为咖啡因「洗白」。他指出，大众普遍误会了咖啡因——喝完咖啡后感觉心跳变快，在医学上不等于「心律不整」，两者不能画上等号。研究更证实，适量摄取咖啡因对心血管非常安全，甚至具备保护作用。

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心跳加速不等于心脏乱跳

江守山医生表示，现代医学研究已彻底推翻过去认为「咖啡因会导致心脏乱跳」的早期观念。很多人因为喝完咖啡后察觉心跳稍为增速，便认定自己不适合饮咖啡，这其实违反了实证医学。 根据多项涵盖数十万人的大型前瞻性研究及统合分析一致指出，在一般成年人每日摄取300至400毫克咖啡因的上限内（即大约3至4杯普通手冲咖啡），咖啡因并不会引发恶性心律不整，亦不会增加心血管疾病的死亡率。相反，适量饮用还能降低心律不整的发生机率。

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每日多饮一杯风险反减3%

为了进一步证实此论点，医生引述了2021年发表于权威医学期刊《美国医学会杂志内科学》（JAMA Internal Medicine）的一项大型报告。该研究分析了英国人体生物资料库（UK Biobank）中超过38万人的长期健康数据。 结果发现，在安全范围内，每天多喝1杯咖啡，发生心律不整（包括心房颤动与室上性心搏过速）的风险反而会下降3%。研究人员更利用基因学上的「孟德尔随机化」进行深度分析，证实即使是天生基因导致「咖啡因代谢较慢」的体质族群，适量摄取咖啡因同样不会增加心律不整的风险，打破了基因决定论的担忧。

咖啡护心攻略

黄金饮用量：日饮2至3杯

另一项于2022年发表在《欧洲预防心脏病学杂志》（European Journal of Preventive Cardiology）的大型研究，更对约45万名受试者进行了长达12.5年的超长期追踪。

数据分析显示，不论是现磨研磨咖啡还是即溶咖啡，每天饮用2至3杯的人，其心血管疾病发病率、心律不整发生率，以及全因死亡率均降至最低点。研究人员相信，这与咖啡中除了咖啡因外，还富含多种天然抗氧化物、抗炎成分有关。

医生提醒，虽然咖啡因被证实不会引发恶性心房颤动，但市民仍应注意个人耐受度。若本身对咖啡因较敏感，饮用后出现胃酸倒流、失眠或极度焦虑感，仍需适量减量。只要不盲目过量饮用，咖啡绝对是打工仔健康神队友。

资料来源：肾脏科专科医生江守山

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