30岁肾病男误信小红书广告 找北京中医线上看症 吃药7天「冇好转」睇急症保命！

《东张西望》昨晚（1日）报导一名30多岁肾病患者邓先生，在小红书看到北京三甲医院中医广告后进行线上问诊，服药7天后肌酸酐狂飙至318，钾指数更升至5.8危险水平，需紧急入院治疗。

肾病男找北京中医线上睇症险丧命

30多岁的邓先生水肿、脚肿、容易疲倦和头痛，在2020年确诊高血压和糖尿病肾病。邓先生向东张主持王汛文表示，现时肌酸酐逹250，约肾病病人3期尾至4期水平，毒素若升到5期就需要洗肾，他不想洗肾，因为洗肾每星期要去医院3至4次，不能全职工作，只靠兼职维持生计。为了避免这种情况，他不停找其他方法医治，将希望寄托在中医治疗。

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邓先生吃中药后肌酸酐曾跌到170多，但情况反复，又慢慢升回去，今年逹250，令他十分焦虑。后来他在小红书看到科普的广告，指三甲医院的医生能令病人指数由300回到90多。医生在广告影片中指，肌酸酐指数高其实是可防可控可治的，不用再担心，又指这类问题一直都是自己的强项。

于是邓先生决定求诊其中一间三甲医院，透过线上远程视频看症。邓先生称，他当时也半信半疑，因为线上不能把脉，但对方称把脉也掌握不到病人指数，主要看病人指数资料，然后医师在线上看病人的舌头。邓先生线上看症靠手机视像对话，与医师谈了大约10分钟。医师询问他基本情况，但当他想问问题时，对方好像变得不耐烦，所以他有许多想问的问题都没问到。医师也没有提醒邓生要注意甚么，不可以吃甚么，或者用药有甚么要注意等。最后，邓生花费约共4000港元购买一个月份量的处方药。

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注册中医师徐泽昌博士接受《东张西望》访问时表示，中医讲求望闻问切，综合地诊断，包括触摸病人脉象等，缺一不可。

食药7天后指数飙升需睇急症

邓先生本来打算先吃药，然后按对方指示大约20多天后去验血看看指数如何。但是，吃药后邓先生觉得有点头晕，开始感到担心。他吃了7天药就去验血，报先显示肌酸酐升到318，钾则狂飙至5.8。西医指，钾指数就5.8很危险，在街上随时可能晕倒，甚至停止心跳，他意识到危险性，马上进了急症室治疗，吊几天盐水后，指数缓缓下降。及后他向医师助理反映情况，对方要求他将降钾粉和药一起吃，有事就去医院。邓先生觉得很不合理，没理由吃他们的药要预备去医院。最终与对方协商后，邓先生获退回药费，但今次之后，他再也不敢在线上找中医了。

资料来源：《东张西望》

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