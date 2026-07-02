转季皮肤敏感 专家揭免疫力失调4大警号 必食8大抗炎食物拯救皮肤「天然消炎药」竟是它！

每逢转季，不少香港人的皮肤便开始「发脾气」，面颊无故泛红、干燥脱屑，甚至湿疹、风癞（荨麻疹）集体爆发。许多人以为这只是单纯的皮肤表面问题，于是花费大量金钱购买贵价护肤品、抗敏面霜，结果往往徒劳无功。

皮肤反复敏感是求救讯号

临床医学指出，皮肤反复敏感的根源，其实是身体内部的免疫系统正在向你发出求救讯号！皮肤作为人体最大的外在器官，往往首当其冲反映内在的失衡。要彻底根治敏感肌，必须学懂「内服外养」的科学原理，透过饮食调节免疫力，由内而外重建健康的皮肤屏障。

以香港最常见的异位性皮肤炎（湿疹）为例，患者体内的 Th2 免疫细胞通常过度活跃。这类细胞会释放大量的促炎细胞因子，直接破坏皮肤角质层的完整性。健康的免疫系统犹如身体的军队，一旦军队「指挥失灵」，就会演变成自己人打自己人，造成持续的皮肤发炎。

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免疫失调4大核心成因

皮肤科医生解构，当身体的免疫系统出现以下四大问题时，过敏反应就会直接显现在皮肤上：

屏障功能受损： 当免疫系统失衡或过度活跃时，会错误攻击自身的皮肤细胞，引发慢性发炎，导致角质层的锁水功能大跌，令外界的灰尘、致敏原更容易入侵，形成「愈痕愈抓、愈抓愈炎」的恶性循环。 压力荷尔蒙作祟： 香港人生活节奏急促、工作压力大。长期处于高压状态会令身体分泌大量「压力荷尔蒙」皮质醇，这种物质会直接抑制免疫系统，拖慢皮肤细胞的更新与修复速度，令皮肤变得脆弱暗哑。 肠道菌群失衡： 医学界近年推崇「肠皮肤轴线（Gut-Skin Axis）」理论。肠道是人体最大的免疫器官，一旦肠道坏菌过多，会引发「肠漏症」，使毒素进入血液并诱发全身性免疫反应，最终在皮肤上爆发红疹。 外在环境刺激： 空气污染、紫外线以及冷热天气急剧转变，都会对皮肤造成物理刺激。对于免疫力较弱的人士，这些外在环境因素极易成为触发皮肤发炎的临界点。

8大增强免疫抗敏食物

想要摆脱「玻璃肌」，营养师建议市民无需刻意购买昂贵的补品，只需在日常茶饭中多加进食以下八种在本地超市就能轻松买到的「抗炎神队友」：

益生菌食品（如无糖乳酪、泡菜、康普茶）： 直接为肠道补充好菌，抑制坏菌滋生，从根源改善「肠漏症」引起的皮肤敏感。

深海鱼类（如三文鱼、鲭鱼、沙甸鱼）： 富含 Omega-3 脂肪酸（EPA 及 DHA），是天然的强力抗炎剂，能有效滋润皮肤、减轻红肿。

维他命 C 水果（如奇异果、士多啤梨、橙）： 强效抗氧化，对抗自由基对皮肤的破坏，同时是制造胶原蛋白的必要原料，加速伤口愈合。

绿叶蔬菜（如菠菜、羽衣甘蓝、西兰花）： 丰富的维他命 A 能够维持黏膜及皮肤细胞的完整性，筑起皮肤防线的第一道盾牌。

坚果种子（如合桃、杏仁、奇亚籽）： 杏仁富含维他命 E，能保护细胞膜免受氧化损伤，每日进食一小把（约 30 克）能有效缓解皮肤干燥。

姜黄： 其活性成分「姜黄素」具备极高的抗氧化与抗炎能力，被誉为「天然消炎药」，能压制慢性皮肤发炎。

绿茶： 富含儿茶素（EGCG），研究证实能舒缓由紫外线与都市空气污染引起的皮肤过敏反应，稳定肤质。

蒜头： 蕴含大蒜素，具备天然抗菌及抗病毒功效，能直接激活免疫细胞，减少因外在感染引发的皮肤并发症。

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