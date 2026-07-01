港人睡眠不足成常态 医生推介5大天然食物 香蕉获封「超级失眠恩物」吃错时间小心胃酸倒流

香港人生活节奏急促、工作压力庞大，「不够瞓」已成为绝大多数打工仔与学生的生活常态。许多人饱受失眠之苦，每晚在床上辗转反侧。对此，消化内科专科医生萧伟成指出，有时睡眠质素欠佳，身体缺的未必是安眠药，而是晚餐后的特定营养。只要在晚餐后适量补充天然助眠食物，就能有效协助大脑「安心关机」。

大脑睡眠讯号由原料决定

萧伟成医生表示，从躺上床到进入深层睡眠，人体内部会经历一连串复杂的化学反应。大脑需要利用食物中摄取到的「色胺酸」来制造血清素，进而转换成掌控睡眠的褪黑激素。

如果体内原料不足、精神压力过大或血糖不稳，大脑就无法顺利启动睡眠讯号，临床上便会延伸出难以入睡、半夜易醒、浅眠、多梦等四大睡眠障碍。除了寻求药物治疗，市民亦可经由日常食材额外补充褪黑激素。萧医生建议，最佳的进食时间为晚餐饭后、约天黑后一至两小时，此时摄取少量助眠食物最能发挥辅助效果；但若失眠是由严重焦虑引起，则仍应寻求专业精神科或药物协助。

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5大助眠食材助安眠 香蕉含有天然色胺酸

想要为大脑补充足够的睡眠原料，萧医生推荐以下5种食材，并特别强调必须精准拿捏份量，切忌贪多：

香蕉（1 条）： 富含镁与钾，能有效放松绷紧的肌肉，且含有天然色胺酸，可于体内转化为褪黑激素。

燕麦（1 小马克杯）： 含有复合型碳水化合物，能显著提高血清素的生成效率。

牛奶（1 小马克杯）： 含有色胺酸，但切勿过量饮用，否则会产生饱胀感，甚至引发胃酸倒流、消化不良。

核桃与杏仁（1 小拳头份量）： 富含镁与维生素 B 群，能稳定神经系统、减少夜间无故觉醒的次数。

奇异果（1 个拳头大小）： 富含天然血清素与抗氧化物，同样切记不可吃过量，以免血糖上升过快。

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4大守则避免消化不良

虽然补充特定营养有助入眠，但萧伟成医生提醒，临睡前的饮食绝非「愈多愈好」。若吃得太饱，肠胃在睡眠期间仍须被迫努力蠕动进行消化，不仅严重影响深层睡眠品质，还会因饱胀感与胃酸逆流引致胸口灼热（俗称「烧心」）。

针对夜间饮食，医生给予市民以下四点核心建议：

控制时间： 助眠食物应在睡前 1 至 2 小时食用完毕，留给肠胃消化时间。 分量精准： 以轻食、少量为主，绝不建议当作宵夜过量进食。 拒绝重口味： 睡前必须避免摄取高糖分、高油炸及难消化的食物。 限制刺激物： 入夜后应严格减少咖啡因（如浓茶、咖啡）与酒精的摄取，避免中断睡眠周期。

资料来源：萧伟成医生

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