6岁男童情绪失控社交障碍确诊自闭症 中医治疗1个月重拾清晰表达力 解构改善方法

小朋友是否经常难以清楚表达想法、无故脾气暴躁，伴随着固执的行为，甚至晚上噩梦连连、夜夜惊醒？许多面对孩子有自闭症（ASD）或发育迟缓困扰的家长，常误以为这些状况只是「脾气坏」或「过渡期」，却忽略了这往往是孩子身体发出的警号。若未及时积极介入，恐进一步阻碍儿童的专注力、语言发展与社交沟通。究竟中医如何在短短一个月内，让确诊自闭症的孩子变得情绪稳定、说话有条理？注册中医师李孔熙分享了一则6岁男童的真实康复案例。

6岁男童情绪失控社交受阻确诊自闭症

李医师指出，该名6岁男童经健康院评估后，确诊患上自闭症（ASD）。男童妈妈表示，小朋友与同学或家人沟通时眼神飘忽、难以清晰表达自身想法，而且经常情绪失控，拒绝与其他同学交流。此外，小朋友的睡眠质素极差，睡眠极浅且常常发噩梦惊醒。长期的睡眠问题，导致他白天的精神状态更加不稳定。经朋友介绍下，妈妈决定带同儿子向他求助。

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中医治疗1个月 男童重拾清晰表达力

李医师诊断小朋友的情况属于「心神不宁」，并出现小儿五迟病中的「语迟」，建议他每周进行2次针灸治疗，每次留针30分钟。小朋友对针灸并不抗拒，表现平静，治疗进度令人鼓舞：

治疗1星期后： 妈妈惊喜回馈，小朋友晚上发噩梦的情况明显减少，睡眠变得安稳，白天的情绪也随之稳定。虽然说话表达仍未完全清晰，但已更愿意主动与家人作言语沟通。

妈妈惊喜回馈，小朋友晚上发噩梦的情况明显减少，睡眠变得安稳，白天的情绪也随之稳定。虽然说话表达仍未完全清晰，但已更愿意主动与家人作言语沟通。 治疗1个月后：幼稚园老师主动联络男童妈妈，大赞小朋友开始能投入校园生活，与同学的互动大幅改善；沟通时能保持眼神接触，说话变得有条理，能清晰表达自身想法。

李医师随后建议改服中药作巩固治疗，3个月以来，小朋友的情绪一直保持稳定，遇到不合意的事情也能用言语清晰表达不满，社交能力回复正常，老师和家长均对其进步感到十分满意。

中医如何治疗儿童自闭症？

针对自闭症学童，李医师指出，一般会以针灸治疗为主，再按需要配合中药辅助，通常在1至4次治疗后已可开始见到改善，持续2至3个月治疗能达到长期稳定的疗效：

头皮针灸： 能有效刺激大脑皮质的相应功能区，如负责情绪与语言的前额叶区域，达到加快神经传导、促进语言发育并稳定情绪的效果。对改善发展迟缓、自闭症及专注力不足有显著功效。

能有效刺激大脑皮质的相应功能区，如负责情绪与语言的前额叶区域，达到加快神经传导、促进语言发育并稳定情绪的效果。对改善发展迟缓、自闭症及专注力不足有显著功效。 中药治疗：针对「心神不宁」的患儿，会选用易入口、具清心安神及益智健脾功效的中药，从根本改善睡眠。当噩梦减少、大脑得到充分休息，白天的专注力和情绪自然会大幅改善。

小儿头皮针灸治疗安全吗？

李医师解释，在专业中医师操作下，小儿头皮针灸是非常安全的治疗方式：

安全防护： 脑部有坚硬的头骨保护，针灸绝对不会触及大脑。

脑部有坚硬的头骨保护，针灸绝对不会触及大脑。 极浅刺入：医师会选用极细、极短的儿童专用毫针，通常只刺入头皮下方约1至2毫米。

如何让孩子适应？很多家长担心孩子怕针不配合，李医师表示，根据临床经验，头皮的痛觉神经较少，小朋友的抗拒感其实比想像中低。医师在初诊时也会从少针数、短留针时间开始，循序渐进让小朋友适应，家长大可放心。

研究显示头皮针灸改善自闭迟缓成效达 97%

根据香港浸会大学中医药学院于2017年发布的临床研究报告，浸大团队曾对68名自闭症及发展迟缓儿童进行「头皮针灸治疗」临床观察（周两次，共30次疗程），成效非常显著：

疗程总有效率：高达97%

语言沟通迟缓：获得 34.8%的显著改善

社交障碍问题：改善幅度达37.9%

浸大研究团队更在报告中特别强调：患儿年龄越小，接受治疗的效果越显著，尤其是在6岁前的发育黄金期，大脑的修复与复康能力最高。

资料来源：苏安莎中医诊所

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