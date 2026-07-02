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夏至养生｜专家教5大法则  应对香港「冰火两重天」戒冻饮、护三关、饮啱汤水

保健养生
更新时间：12:00 2026-07-02 HKT
发布时间：12:00 2026-07-02 HKT

夏至过后，阳气极盛，香港进入「室外大暑酷热、室内秋凉冻感」的典型「冰火两重天」环境。这种剧烈温差，正是都市人夏季容易生病的原因，中医称之为「阴暑」。

夏至5大养生法则 应对港式冰火夹击

夏至期间人体毛孔大开，阳气趋于体表，脾胃相对虚寒。若频繁出入冷气场所，加上过量饮用冻饮，寒气便会乘虚而入，损伤脾胃，影响健康。面对夏季「冰火夹击」，我们该如何养生？以下提供5大养生法则，助大家安然度过炎夏：  

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1. 出入冷气房严护三关

进出冷气场所时，宜披上薄外套或围巾，重点保护肩颈、后颈及膝盖。进入冷气房前，应先抹干汗水，避免毛孔急速闭合，将暑热困于体内。

2. 戒绝冻饮改喝陈皮水

冰冻饮品易伤脾胃阳气，建议改饮用室温的陈皮水，有助发挥健脾化湿的功效。

3. 晚睡早起＋午间小憩

夏至后昼长夜短，中医养生强调顺应天时「晚睡早起」（约晚上11时就寝、清晨6时起床），并可于中午小睡15分钟，有助养心宁神。

4. 清晨微汗运动忌虚耗

夏天运动应避免大汗淋漓，以免损耗心气。建议于清晨进行八段锦或太极等温和运动，微微出汗即可，有助气血运行。

5. 时令汤水健脾祛湿

延续香港人饮汤习惯，可因应体质煲煮适合的老火汤，以驱除体内湿气。适合夏天饮用的养生汤水：

  • 老黄瓜赤小豆扁豆瘦肉汤：清热、利水、消肿
  • 绿豆陈皮老鸭汤：滋阴消暑
  • 小贴士：煲汤时添加两片生姜，有助中和食材凉性，保护脾胃

只要顺应节气、调整生活习惯，便能有效抵御「冰火夹击」带来的不适，安然度过炎夏，并为即将到来的「三伏天」打好基础，实践「冬病夏治」的养生之道。

 

撰文：香港都会大学护理及健康学院讲师王艳萍博士

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王艳萍博士香港都会大学护理及健康学院讲师简介:

香港中文大学中医中药博士，长期从事中药药剂学本科及硕士课程教学，并参与中医药发展基金项目及中药可持续管理相关研究，在学术期刊发表多篇研究成果。

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