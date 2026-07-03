告别夏天体味勿单靠止汗剂/香水！医生教每日早上1分钟洗澡法 彻底除臭保持全日干爽

炎夏爆汗，随之而来的体味令人极度尴尬，以为狂喷止汗剂或香水就能掩盖汗臭，这其实治标不治本，随时令异味更难顶。有日本医生拆解体味根源，并教每日只需实行1分钟洗澡法，就能从源头彻底洗走发臭皮脂。

医生教每日早上1分钟洗澡法 彻底除体臭保持全日干爽

据《Yahoo! JAPAN》报道，日本医生早坂信哉指出，夏季是出汗较多的季节，体味也随之而来，不少人以为狂抹止汗湿纸巾、狂喷止汗剂或香水就能掩盖异味。其实，无论年龄大小，甚至近年备受关注的「中年体味」，其根源全都是「汗水与皮脂」。当皮脂随著时间推移，被名为「脂肪酶」的酵素及细菌分解时，就会产生难闻的酸臭味。因此，要彻底消除异味，最基本的方法是洗澡。他特别推介以下几个早上一分钟洗澡除臭方法：

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医生教每日早上1分钟洗澡法

1.建议水温摄氏41度

根据东京燃气公司的一项研究显示，早上只需花1分钟时间淋浴，便能洗走夜间睡眠时分泌的大量皮脂，从而有效抑制白天的皮脂分泌，保持干爽至夜晚。为了预防体味，无需严格遵循特定的水温，但摄氏41度左右是一个不错的参考温度。原因在于皮脂遇冷水容易凝固，极难被冲走，需要一定温度才能顺利清除。由于热水从花洒流到身体时，温度本来就会稍微下降，因此将水温设定在41度左右，实际接触皮肤时的温度刚好最适合清除皮脂。

若希望早晨更快提神，可将水温调至约42度，有助自律神经由副交感神经转换成交感神经，迅速唤醒身体，不仅有助于减少皮脂，也能提升白天的精神状态。相较之下，不建议冲冷水澡，因为冷水无法有效去除皮脂。

2.浸浴

淋浴胜在方便快捷，但若想彻底清除毛孔深处的污垢与皮脂，浸浴绝对是更好的选择。洗澡的顺序也有技巧：若想清洁效果最大化，建议先在热水中浸泡约4至5分钟，让角质层与皮脂软化，随后才开始清洗身体，污垢会更容易洗净。即使晚上时间紧迫，睡前浸浴短短2至5分钟，彻底洗净汗水与皮脂的效果也远比单纯淋浴好。如果每天晚上都只有淋浴，很可能仍有部分皮脂残留。

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3.避免用力搓洗

很多人以为体味重，洗澡时就要用沐浴露或番枧狂搓猛洗。皮肤表面存在著被称为常驻菌丛的益菌，过度使用清洁用品会破坏菌丛平衡，反而令体味变得更明显。若经常用番枧用力刷洗，会削弱皮肤屏障功能，可能导致体味加重、皮肤干燥及痕痒。因此，白天若要多次淋浴，基本原则是仅用清水冲洗便已足够。

此外，使用粗糙的尼龙搓澡巾大力猛擦身体，会强行剥落角质层，导致皮肤干燥及痕痒。尼龙搓澡巾真正的用途应该是「起泡」，而不是拿来刷身体。

4.用泡沫轻轻清洁即可

正确的洗澡方法，是将尼龙毛巾仅用作起泡工具。取适量起出浓密绵滑的泡沫于掌心，将泡沫轻轻涂抹在皮肤上，想像利用泡沫去吸附污垢和油脂。理想的泡沫应该浓密到放在手掌上翻转也不会掉落，将泡沫覆盖皮肤后，不需要停留太久，随即冲洗即可。

洗澡时，应将清洁集中在皮脂分泌旺盛的部位，包括腋下、臀部、脸部、头皮、背部及胸口，必须用温水彻底冲洗。相反，手脚等较少出油的部位，则无需过度仔细清洁。若经常使用沐浴产品，建议挑选含有神经醯胺等保湿成分的产品，防止皮肤变粗糙。

资料来源：《Yahoo! JAPAN》

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