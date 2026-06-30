港产太空人黎家盈叹「太空烤南瓜」 跑步机/中医四诊仪管理健康 拆解南瓜健康功效

港产太空人黎家盈随神舟二十三号升空进驻天宫空间站已满一个月。最新《天宫TV》影片显示，黎家盈与乘组组员朱杨柱、张志远除进行科学实验外，更「解锁」新体验——用中国独创的「太空烤箱」品尝喷香烤南瓜。而黎家盈在太空品尝烤南瓜的画面，不仅展现了中国航天科技的生活化应用，也提醒大家南瓜平凡却强大的营养价值。

太空烤箱烤南瓜+中医四诊仪 全面管理健康

影片中，航天员将清甜南瓜块放入由九阳研制的「太空烤箱」。这款设备是太空厨房重要组成部分，配备残渣收集器、加热网、烤盘和网笼，解决了食物在轨漂浮问题，更将加热温度从过去的100℃提升至190℃，让航天员在太空也能享受热腾腾的烘烤美食。

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除了饮食新体验，在太空健康管理方面亦一丝不苟。乘组使用结合AI的设备「中医四诊仪」采集身体数据，并以相关仪器对抗骨流失，同时定时轮流在跑步机上锻炼，维持肌肉与骨骼健康。

拆解南瓜8大健康功效

南瓜不但在太空受欢迎，而在地球同样是营养丰富的超级食物。泌尿科医生吕谨亨曾在其社交平台发文，指出南瓜、南瓜籽及其提取物对身体有多种益处，重点如下：

1. 抗发炎作用

南瓜籽含维他命E和类黄酮等抗氧化剂，有助抑制体内炎症反应，对前列腺炎及全身性炎症均有帮助。

2. 促进泌尿系统功能

南瓜籽提取物可改善膀胱功能，减轻夜间尿频和尿流不足等问题。

3. 预防肾结石

南瓜籽含高浓度镁，能促进钙代谢，减少钙在泌尿系统积聚，从而降低肾结石风险。

4. 改善心血管健康

南瓜籽中的不饱和脂肪酸（特别是亚油酸）有助降低坏胆固醇（LDL），保护心血管，预防高血压和动脉硬化。

5. 调节血糖

南瓜籽富含膳食纤维，有助控制血糖水平；南瓜天然成分能增强胰岛素敏感性，对糖尿病患者或预防糖尿病发展有益。

6. 增强免疫系统

南瓜含丰富维他命A，有助维持黏膜屏障，防止细菌病毒入侵；维他命C则促进白血球生成，增强免疫力。

7. 改善心情与睡眠

南瓜籽富含色氨酸，是合成血清素的前体，有助稳定情绪，并转化为褪黑素，改善睡眠质量。研究指出，适量摄取南瓜籽有助缓解焦虑与失眠。

8. 改善前列腺健康

南瓜籽油富含植物固醇和delta-7-固醇，能有效减少前列腺增生症状（如尿频、尿急），改善下泌尿道功能。

资料来源：泌尿科医生吕谨亨

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