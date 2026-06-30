专家盘点6大「伤精」饮食 吃加工食品/饮酒齐齐上榜 补锌/硒提升精子活力？

备孕都关男人事？男性的精子品质、数量与活动力，同样是孕育健康下一代的重要关键。有专家提醒，日常饮食习惯会直接影响精子健康，若长期摄取过多加工食品、油炸速食或蔬果不足，身体容易处于高氧化压力状态，影响精子的生成与活力。只要适度调整饮食，便能为精子「加分」，提升整体生育能力。

6大「伤精」饮食习惯 你中了几项？

营养师高敏敏在个人Facebook专页分享，以下饮食习惯可能对男性生殖健康构成威胁，分分钟超「伤精」，值得特别留意：

伤精饮食｜1. 受污染海鲜

部分大型鱼类或来自污染海域的海鲜，可能含有重金属或环境污染物，长期大量摄取或影响生殖系统。

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伤精饮食｜2. 速食与加工食品

高油、高盐、精致淀粉及加工肉品，容易诱发身体发炎反应，增加氧化压力，对精子品质不利。

伤精饮食｜3. 过量饮酒

酒精干扰荷尔蒙平衡与生殖细胞健康，增加代谢负担，备孕期间应尽量减少或避免。

伤精饮食｜4. 饮食不均衡

长期偏重肉类而忽略蔬果，容易缺乏维生素、矿物质及抗氧化物，影响精子生成。

伤精饮食｜5. 蔬果摄取不足

蔬果中的维他命C、E、植化素及膳食纤维，有助抗氧化、维持代谢，对精子活力至关重要。

伤精饮食｜6. 高脂肪饮食

过量饱和脂肪可能影响荷尔蒙平衡与代谢，不利于精子健康。

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养精必吃4类「加分食物」

想提升精子品质，可多摄取以下营养丰富的食物：

高维他命食物：维他命A、C、E、D及B12有助维持生殖健康，提供抗氧化防护。 绿色蔬菜：深绿色蔬菜富含叶酸、维生素C、E、镁、锌、硒，是备孕饮食的重要基石。 Omega-3脂肪酸：鲑鱼、鲭鱼、坚果、亚麻仁籽等，有助维持细胞膜健康，与精子活动力相关。 含锌、硒食物：锌和硒是男性生殖健康的关键矿物质，可从牡蛎、南瓜籽、坚果、海鲜、蛋、肉类适量补充。

潜在元凶：生活坏习惯逐个捉

纽约哥伦比亚大学生育中心Alex Robles医生指出，事实上男性因素占所有不育个案的三分之一至一半。究竟哪些因素令「精子」变得无气无力？

1. 肥、烟、酒、毒

多种生活方式因素，包括肥胖、吸烟都可能导致男性生育力下降。过量饮酒和使用大麻会直接导致生育力下降。

2. 发烧、感染疾病

全身发炎、感染，甚至刚从流感或新冠肺炎等引起的高烧，都会在3个月内令精子数量「断崖式下跌」。

3. 微塑胶？手机放裤袋？

社交媒体上疯传，手机放前裤袋会损害男性生育力、微塑胶会导致不育；虽然专家表示这种影响在生理上是可能的，但目前没有科学证据支持这种说法。不过，有证据显示，干扰内分泌的化学物质（例如塑胶产品释出之化学物），确实有机会扰乱内分泌，男士们宜小心为妙。

坊间有不少「补充品」声称提升精子数量，但专家指此说法并无强而有力的科学证据支持，与其乱花钱，不如专注管理好生活习惯。

资料来源：营养师高敏敏、New York Post

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