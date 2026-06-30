儿童节目主持荨麻疹发作 眼皮嘴唇红肿兼腹痛 吃药打针不见效突发过敏休克送院｜附荨麻疹过敏原

台湾儿童节目主持近日荨麻疹发作，吃药打针竟毫无效用，随后眼皮嘴唇严重红肿兼出现腹痛，更突发「过敏性休克」晕倒，幸获急救保命。到底荨麻疹有何常见过敏原？

儿童节目主持荨麻疹发作 眼皮嘴唇红肿兼腹痛

台湾儿童节目主持优格（本名林珮君）在Instagram发文指，自己每隔几年就会爆发一次荨麻疹，以往通常打一针便会痊愈。然而这次情况却截然不同，她直言：「这次是吃药打针都没有甚么用，后来甚至肿到嘴唇跟眼皮。」由于是首次遇到这种情况，她一时大意，以为只要按时服药就会自行痊愈。

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结果，她在经历严重的腹痛后，突然引发「过敏性休克」并失去意识。优格形容醒来的那一刻「超像拍电影」，她忆述当时听见弟弟焦急地呼唤她，并正在为她进行CPR急救：「我弟弟的声音从小声慢慢变大声，人也从模糊变到清楚。」随后救护车抵达，救护人员迅速用担架将她从二楼运送上救护车，戴上氧气罩后，她的不适感才大幅纾缓。

优格确诊为荨麻疹合并「血管性水肿」

经送院检查后，优格确诊为荨麻疹合并血管性水肿，目前一切平安。她特别发文警惕大众，如果日后大家出现类似严重情况，就必须极度谨慎，最保险的做法是立即前往大医院留医观察。

优格在文末感激弟弟的救命之恩，并指自己把他「吓惨了」。她更悟出了一个人生道理，借此提醒大家健康的重要性：「当我们身体健康的时候，会有很多愿望，但身体出状况后，愿望只会有一个。总之谢谢大家关心，我会好好休养的！」

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荨麻疹有何常见过敏原？超过六星期恐属慢性荨麻疹？

据医务衞生局资料显示，「荨麻疹」俗称「风赧」，是一种很常见的皮肤病，患者在皮肤上出现凸起发痒的红色皮疹，它可发生在任何年龄，约20%的人一生中至少有一次患荨麻疹的经验。大部分红疹会自行消退，但亦有可能反复出现。一般来说，荨麻疹可分成急性和慢性两种，以急性占多数。引起荨麻疹的原因亦相当多，通常是身体对外界的一些特定物质产生过敏反应引起。常见过敏原包括：

感染（最常见）：病毒、细菌、寄生虫

食物：牛奶、鸡蛋、坚果、黄豆、麦、虾、蟹、贝壳类食品

药物：水杨酸（亚士匹灵）、非类固醇止痛消炎药、抗生素等

物质：植物、乳胶

昆虫：蜜蜂、黄蜂、火蚁

宠物：毛发、皮屑

其它较少见的原因：冷、热、阳光、花粉、灰尘、霉菌、胶原病、恶性肿瘤等。

如果发作的时间持续超过六星期就称作「慢性荨麻疹」，病情可持续数月或数年。此外，有些患者每隔一段时间就反复发作，给他们带来了相当大的精神困扰，可惜这类病人的诱因大都不明，许多时候都难以根治。

资料来源：医务衞生局

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