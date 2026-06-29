世界杯2026｜尼马「入球跳舞」藏洋葱 助5岁血癌男童撑过化疗痛苦 14年后抗癌成功感动重聚！

世界杯2026｜世界杯淘汰赛上，五届冠军巴西队的赛事向来是全球焦点。近日网上疯传一段极其珍贵影片，揭开了巴西球星尼马（Neymar）在球场上庆祝进球时，那段看似滑稽的舞蹈背后，原来藏著一个与白血病（血癌）男童长达14年的生死约定。这份诺言的重量，不仅感动了无数球迷，更成为一个小生命与病魔搏斗时的求生力量。

世界杯2026｜巴西球星尼马与白血病男童感人约定

2011年，当时年仅5岁的巴西小男孩马特乌斯（Matheus）不幸确诊患上血癌。严苛的化疗让他头发掉光、身体极度虚弱，甚至连最爱的足球赛都提不起精神观看。母亲不忍心看到儿子受尽病痛折磨，抱着一丝希望，尝试写信给儿子的偶像——当时效力巴甲球队山度士（Santos）、如日中天的森巴新星尼马，透露儿子唯一的愿望就是能见偶像一面。

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对于一个高高在上的国际巨星而言，这封信本该石沉大海。然而，山度士球会与尼马竟然真的安排了这场见面。见面当天，脸色苍白的马特乌斯见到偶像，终于露出了久违的灿烂笑容。他兴奋地在尼马面前跳起了一段自创的手势舞，然后用稚嫩的声音怯生生地问：「你以后进球了，能不能跳这个舞？」尼马没有敷衍，随即与他击掌许下承诺：「你等着。」

第二年，尼马在比赛中成功破网。他破天荒地没有做出自己标志性的「鬼脸」庆祝动作，而是拉着队友排成一排，在全世界的镁光灯下，一字不差地重演了马特乌斯当天跳的那段舞。电视机前的马特乌斯看到这一幕，感动得泪流满面。从此，这段舞蹈成了他对抗癌症的「精神支柱」，每当化疗痛苦得快要撑不下去时，他就在脑海中重温尼马为他起舞的画面，借此汲取活下去的勇气。

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世界杯2026｜跨越重伤挥泪重返国家队

随着年月过去，尼马的职业生涯几经起伏。近年他屡受严重伤患困扰，出赛率大跌，商业价值亦大不如前。不过，这位34岁老将并未放弃。在巴西国家队对阵苏格兰的世界杯小组赛最终战中，巴西以3：0大胜，但最令全场球迷动容的一幕，是第76分钟入替上阵的尼马。这是他相隔981天后，历经重伤折磨与外界质疑，再度披上森巴战袍为国效力。当终场哨音响起，这位已为国家队攻入79球的历史进球王没有狂喜狂呼，而是默默蹲在草坪上双手捂脸，止不住的泪水夺眶而出，宣泄着这两年多来的辛酸。

世界杯2026｜14年后奇迹重聚续前缘 小男孩抗癌成功

到了 2025 年，尼马选择放弃沙地阿拉伯球会的奢华高薪，毅然重返母队山度士。对他而言，重回起点最动人的时刻，并非再次穿上熟悉的球衣，而是他与马特乌斯在阔别 14 年后，竟然奇迹般重逢。当年的「光头小男孩」如今已熬过骨髓化疗、抗癌成功，蜕变成一位身高近 1.8 米、身形健硕的 20 岁青年。两人再次见面，聊起当年的点滴，两人极具默契地在镜头前再度同步跳起当年的那段承诺之舞。

这段重聚影片随即在各个社交平台引发轰动，不少香港网民纷纷留言高呼「睇到眼湿湿」：「这就是足球与承诺最动人的力量！」、「有情有义，愿主赐福这位善良的孩子」、「在名利场里，还能看到如此重信守诺的人性光辉，真的泪崩了。」

资料来源：SantosTV Novibet

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