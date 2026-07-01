世界杯2026｜美斯/C朗/尼马「最美大嫂团」 盘点4招身材保养法 练出腹肌/美腿/翘臀

世界杯踢得如火如荼。除了球赛之外，一众「大嫂团」在看台上的时尚穿搭与亮丽外型亦成为全球媒体与球迷的热门焦点。《星岛头条》为大家盘点一下美斯、C朗、夏兰特、尼马貌美火辣的另一半，以及拆解一众「阿嫂们」的饮食心得及保养秘诀。

美斯/C朗/尼马「最美大嫂团」 盘点4招身材保养法

4位「大嫂」除了运动，在饮食方面亦有保养心得，对身材保养感兴趣的你不妨参考：

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「最美大嫂团」的身材保养法

1. 美斯妻子Antonela：多吃原型食物

美斯在9岁时已对Antonela Roccuzzood一见钟情，经过一段长时间的苦恋后，最终修成正果，两人诞下三子。

Antonela 除了健身运动，在饮食方面亦相当节制，她并不采用极端的节食法，但会将健康饮食融入生活之中。她平日严格挑选天然的原型食物，并以清淡饮食为主，减少高糖与加工食品的摄取。她喜欢以牛油果多士搭配鸡蛋作早餐，晚餐会吃全麦意大利粉、煎三文鱼或鸡肉沙律等。若偶尔放纵享用美食，便会在隔天调整为清淡的餐单以平衡热量。

2. C朗未婚妻Georgina：芭蕾舞/皮拉提斯/瑜伽

Georgina Rodriguez在当 Gucci 销售员的时候与 C朗一见钟情，后来又在Dolce & Gabbana活动上见面，两人渐渐谱出恋情。除了她们的爱情故事外，Georgina火辣性感的丰盈体态亦受到不少关注。

Georgina拥有曲线身材和翘臀，自小学习芭蕾的她，经常透过结合芭蕾、皮拉提斯与瑜伽的综合训练来雕塑身形，提升核心力量与柔软度。

她亦曾在访问中表示，C朗是她最好的健身教练，两人会一起健身、互相激励。饮食方面，她爱使用原型食物、多摄取蛋白质，同时调味保持清淡，以管理身材。

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3. 夏兰特女友Isabel：肌力训练

荷兰球员夏兰特与女友Isabel Haugseng交往多年，曾在同一支社区球队踢球认识，渐渐越走越近，2024年更诞下爱情结晶。这位拥有现役模特儿与前足球员「双重身分」的球王女友Isabel，在身材管理方面亦相当自律，她会安排规律的肌力训练，透过稳定的训练来维持肌肉量与紧实感，同时提升基础代谢率，避免出现松垮感。

4. 尼马妻子Bruna：多喝水

尼马与Bruna Biancardi在2021年开始交往，曾迈向谈婚论嫁的阶段，最终却宣告分手。两人不久后复合，现时育有两名可爱的女儿。Bruna以自律的饮食为主，不会减少食量，但会遵从健康均衡饮食，日常煮住家菜，而且会多喝足够的水份，以促进身体循环。

资料来源：综合报道

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