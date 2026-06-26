世界杯2026｜100岁人瑞婆婆举牌告白美斯 获挥手暖爆全场 拆解追星可抗衰老？

世界杯赛场上，阿根廷以2比0击败奥地利，球王美斯（Lionel Messi）创下历史进球纪录，但当晚世界杯场边暖心一幕，却是观众席上一位100岁的婆婆。她身穿蓝白条纹球衣，高举牌子写着：「我100岁了，我是美斯的粉丝。」这一幕瞬间疯传全球，这位人瑞婆婆Pauline Kana，用她的活力告诉世界：年龄从来不是追星的障碍。

世界杯2026｜百岁粉丝告白球王美斯

Pauline Kana来自美国俄亥俄州，与孙子Ross Smith在IG及TikTok拍摄搞笑影片走红，累积近2,500万粉丝。她并非第一次向美斯告白——早在2025年世冠杯上，她曾举牌写着「美斯，你愿意娶我吗？」及「年龄只是数字」，美斯在热身时看到，也微笑挥手回应，尽显暖男本色！

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今次世界杯，美斯梅开二度，带领阿根廷晋级，而Pauline同样有到场，更一边举牌「Messi Te Amo Papi（我爱你，爸爸）」，一边落力应援，支持这个历史时刻。

世界杯2026｜追星不只是娱乐 更是大脑的青春药

Pauline的人生从不依循常规，她用行动证明，100岁依然可以疯狂追星、拍搞笑影片、举牌告白；在99岁时，更成功挑战「人体冲浪」（crowd surfing），获健力士世界纪录认证为史上最年长参与者，展现惊人胆识。

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Pauline的故事不仅有趣，更呼应了科学研究的发现。哈佛大学心理学教授Ellen J. Langer博士曾进行著名的「逆时钟研究」，让一群70多岁长者入住完全模拟20年前环境的「时光屋」，短短5天后，他们的灵活度、视力、听力均有显著改善。研究证明心态对身体老化速度有着绝对影响力。

世界杯2026｜4招大脑回春法 即学即用

减重医生萧捷健曾发文提出4个经科学验证、可实践的「大脑回春法」，助你保持年轻活力：

1. 戒掉老化口头禅，改说「不过」

纽约大学研究发现，接触「健忘、孤单」等词汇会令走路速度变慢。大脑会记住句子结尾，建议将负面句子转化，例如：「今天很累，不过我完成了一件麻烦事，很有成就感！」

2. 找到生存意义、追星也抗老

日本哲学「生き甲斐（Ikigai）」指每天起床的动力。找到让自己心跳加速的事物，无论是追星、旅行还是学习新技能，能够更好地维持认知功能，拥有「被需要」的感觉会刺激催产素分泌，抵抗大脑衰退。

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3. 多上网活化大脑

抗拒新事物会加速老化。研究指出，长辈学习使用即时通讯APP、社交平台，甚至用Google Earth虚拟旅行，都能活化大脑的决策与推理区域。

4. 自测大脑年轻度

在家尝试单脚站立，轻松撑过30秒代表小脑与前庭系统协调良好，大脑仍年轻。测试时切记注意安全，避免跌倒。

资料来源：Athlon Sports、rosssmith@IG

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