20岁大学生挨夜打机 突发心肌梗塞险死！勤做运动健儿都中招 医生警告：别忽略3大警号

心肌梗塞近年在亚洲地区呈现极其明显的年轻化趋势。这枚「隐形炸弹」不仅让经常通宵熬夜的打工仔与学生党人人自危，甚至连生活作息规律、热爱运动的年轻人也难以幸免。近日，内地接连发生两宗年仅20岁的大学生突发急性心肌梗塞的惊险个案。医生警告年轻人切勿以为「后生就是本钱」，若持续忽视身体发出的求救讯号，随时会引发致命危机！

20岁大学生通宵打机 不吃正餐险猝死

第一宗个案涉及一名极度沉迷电子游戏的20岁男大学生。据内地媒体报导，该名男生在发病前，曾连续多天几乎整晚通宵打机。在极度缺乏睡眠的状态下，他的生活作息严重失调，甚至连日常正餐也未能定时定量进食，身体长期处于虚耗与高压的极限状态。

某天，他突然感到胸口一阵剧烈绞痛，全身大汗淋漓，随即陷入半昏迷状态，被紧急送院抢救。经心脏造影检查后，医生惊见其心脏冠状动脉已经「完全阻塞」，属于严重的急性心肌梗塞。幸好医疗团队当机立断，立即进行手术打通血管，才成功在鬼门关前将他救回。临床医生直言，现代年轻人长期熬夜、通宵打机，加上饮食不温不饱，会令交感神经长期处于亢奋状态，导致血管剧烈收缩。这类不良习惯不仅诱发严重病症，甚至伴随极高的生命危险，随时在电脑椅上猝死。

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跆拳道健儿不烟不酒都中招！

如果说通宵打机是「自食其果」，那另一个在南京发生的个案则更令人震惊。20岁的大学生小健（化名）平时生活极度健康，既不抽烟也不饮酒，日常作息定时，更是一位热爱跆拳道的运动健儿，体能状态一向优于常人。

然而，在过去半年间，小健偶尔会感到胸口微微作痛，但他自恃年轻且热爱运动，一直未有放在心上。直到近日，他在体育课挑战2,000米长跑，冲线后突然胸痛加剧，整个人大冒冷汗、无法呼吸。送院检查后，医生证实他患上急性心肌梗塞，连通心脏的其中一条主要血管已完全堵塞，心脏只能单靠微弱的旁支血管勉强供血。医疗团队最终必须在小健体内植入心脏支架（「通波仔」手术）来维持生命。

医生解释，虽然小健作息规律，但血管问题可能由学业压力、先天遗传，或是体内不自觉的慢性发炎反应等多重综合因素诱发。尽管手术顺利，但年仅20岁的他，下半生恐须长期服药并定期覆诊追踪。

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认清3大症状及早就医

心肌梗塞的特点是来得极快、致死率极高，黄金抢救时间往往只有短短的「极早期」几分钟。医生呼吁，不论年龄高低，日常一旦出现以下3大症状，便应立即停止所有活动并及早就医，绝不能拖延：

胸闷胸痛： 胸口仿佛被重物压迫、有撕裂感，痛楚有机会扩散至下巴、左肩或后背。

冒冷汗： 在室温正常或静止状态下，突然全身大量冒出冰冷的汗水。

呼吸困难： 伴随无故的头晕、气促、心悸或恶心呕吐。

资料来源：中天新闻网

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