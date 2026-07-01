不烟不酒也中招！50岁女每日饮豆浆竟致食道癌 医生揭1个习惯惹祸 恐令健康饮品变致癌物

以为饮豆浆好健康，错误的习惯随时令养生变伤身。一名50岁女子平时不烟不酒，每日饮豆浆补充蛋白质，近日却因吞咽困难求医，竟确诊食道癌。医生追查揭发，全因她饮用前必做1个致命动作，令健康饮品瞬间沦为致癌物。

50岁女每日饮豆浆竟致食道癌

耳鼻喉科医生吴昭宽在《健康2.0》节目中表示，该名50岁女子自认非常注重养生，平时不吸烟、不喝酒，每天早上更会喝一杯豆浆来补充蛋白质。后来，她觉得吞咽时经常有「卡卡」的感觉，喉咙持续有异物感，于是决定求医。经医生安排内视镜检查后，发现她的食道及下咽处有明显肿块，经切片送验后确诊为下咽食道癌。

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食道癌早期/晚期症状

女子因1个习惯惹祸 令健康饮品变致癌物

吴医生经详细询问其生活史后，发现该名女子每天买完豆浆后，回到办公室会将豆浆放进微波炉连续加热3次，必须热到「滚烫、冒泡」的程度才会饮用；此外，她平时吃汤面也从不买外卖，坚持要在店内直接食用刚煮好的滚热汤底。

他指出，女子虽然避开了烟酒等诱发食道癌的危险因子，但她极度爱喝热豆浆与热汤的习惯，会导致下咽及食道黏膜反复受到高温破坏及刺激，久而久之大幅提高罹癌的风险。世界卫生组织（WHO）早已将摄氏65度以上的热饮，列为「2A级致癌物」（即对人类很可能有致癌性），强烈建议避免食用超过此温度的热饮。英国曾进行一项研究，如果每天喝700cc、摄氏60度以上的热茶，罹患癌症风险增加约1倍。他特别提醒大众，即使豆浆健康，也不要趁热喝。若日常生活中长期出现吞咽有异物感的情况，应视为身体发出的警号，必须及早求医厘清病情。

食道癌症状10大症状最常见

根据本港癌症网上资源中心资料，在食道组织起源的恶性肿瘤就称为食道癌。食道上皮细胞的基因出现变异，并不受控制地生长和侵略邻近组织。常见的食道癌可分为鳞状癌和腺癌。鳞状癌较常影响食道的颈部（上部）和胸部（中部），而腺癌较常影响食道和胃部的连接位（下部）。

早期食道癌的主要症状

难以吞咽干硬的固体食物 进食时胸腹不适及疼痛、食物滞留胸口引致不适 若肿瘤出现在食道上部（咽喉附近），病人会有咽喉不适感或吞咽时感觉有异物 若肿瘤出现在食道中部（胸部附近），病人进食时觉胸骨后痛楚或背部不适 若肿瘤出现在食道下部（连接胃部的位置），病人进食后会有胸腹部胀闷

较后期食道癌的主要症状

吞咽困难的情况会加剧，逐渐只能进食半流质食物，最后可能连流质和口水也无法吞咽 食道肿瘤扰乱正常胃部消化，患者感到恶心，甚至有呕吐和食物逆流情况 进食后咳嗽 声音变得沙哑 肿瘤扩散至其他部位所引起的症状（如颈部哽块，骨痛，呼吸困难或右上腹胀痛）

10类人患食道癌风险高

除了常吃滚烫的食物和汤水，以及嗜酒之外，食道癌还有哪些高危因素？癌症网上资源中心指食道癌的成因至今并未有定论，但可能与以下风险因素有关：

年届60岁或以上 男性 嗜酒 吸烟 肥胖 爱吃腌制和烟熏食物 长期饮用滚烫饮料、汤品 少吃蔬果 胃酸倒流 某些罕见的疾病（如食道运动迟缓）和遗传性的基因突变（如PTEN和Peutz-Jeghers综合症）

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