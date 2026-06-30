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美国癌症基金会公布30种抗癌食材 对抗肺癌/乳癌/大肠癌多种癌症 辣椒/大蒜都上榜？

保健养生
更新时间：20:00 2026-06-30 HKT
发布时间：20:00 2026-06-30 HKT

香港每年录得超过 3.7 万宗癌症新症，十大常见癌症包括肺癌、乳癌及大肠癌等等。癌症亦是本地主要致命原因，约占整体死亡人数的四分之一。营养师整理出美国癌症基金会公布的30种抗癌食材名单，预防胜于治疗，一起靠饮食对抗癌细胞。

美国癌症基金会公布30种抗癌食材

台湾营养师高敏敏在Instagram专页发文，分享美国癌症基金会（American Cancer Society, ACS）公布的30种抗癌食材名单，大家不妨参考：

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30种抗癌食材对抗多种癌症

  • 大肠癌：椰菜花、白萝卜、豌豆、核桃、苹果、葡萄柚、大蒜、咖啡、茶
  • 直肠癌：翠玉瓜
  • 肺癌：菠菜、红萝卜、葡萄、柳橙
  • 乳癌：蘑菇、羽衣甘蓝、亚麻籽、石榴
  • 肝癌：糙米、辣椒
  • 口腔癌：蓝莓、覆盆子
  • 前列腺癌：黑莓、车厘茄、西瓜
  • 皮肤癌：士多啤梨
  • 直肠癌：车厘子
  • 子宫颈癌：柠檬
  • 前列腺癌：木瓜
  • 咽喉癌：洋葱

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这些食材含丰富的抗氧化物，也就是天然植化素。不仅可以对抗癌细胞，也有增强免疫力、减少体内自由基、抗发炎的功效。不过其他原因，例如家族遗传、环境污染、生活压力过大和不当饮食习惯等等都有可能会增加我们罹癌的机率，所以要小心以下罹癌食物：

  • 烧烤物
  • 高脂肪
  • 油炸物
  • 发霉污染
  • 腌渍烟熏
  • 加工肉
  • 槟榔
  • 酒精

资料来源：台湾营养师高敏敏

延伸阅读：专家点名5种「超毒」天然食材 发芽薯仔、未熟豆类 高温煮都无用 仲有边3种毒食材？

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