美国癌症基金会公布30种抗癌食材 对抗肺癌/乳癌/大肠癌多种癌症 辣椒/大蒜都上榜？

香港每年录得超过 3.7 万宗癌症新症，十大常见癌症包括肺癌、乳癌及大肠癌等等。癌症亦是本地主要致命原因，约占整体死亡人数的四分之一。营养师整理出美国癌症基金会公布的30种抗癌食材名单，预防胜于治疗，一起靠饮食对抗癌细胞。

美国癌症基金会公布30种抗癌食材

台湾营养师高敏敏在Instagram专页发文，分享美国癌症基金会（American Cancer Society, ACS）公布的30种抗癌食材名单，大家不妨参考：

【同场加映】食物中毒｜夏天常肚泻？这元凶恶菌年杀数十万人 医生揭在家做错6件事恐中招｜附预防贴士

30种抗癌食材对抗多种癌症

大肠癌 ：椰菜花、白萝卜、豌豆、核桃、苹果、葡萄柚、大蒜、咖啡、茶

：椰菜花、白萝卜、豌豆、核桃、苹果、葡萄柚、大蒜、咖啡、茶 直肠癌 ：翠玉瓜

：翠玉瓜 肺癌 ：菠菜、红萝卜、葡萄、柳橙

：菠菜、红萝卜、葡萄、柳橙 乳癌 ：蘑菇、羽衣甘蓝、亚麻籽、石榴

：蘑菇、羽衣甘蓝、亚麻籽、石榴 肝癌 ：糙米、辣椒

：糙米、辣椒 口腔癌 ：蓝莓、覆盆子

：蓝莓、覆盆子 前列腺癌 ：黑莓、车厘茄、西瓜

：黑莓、车厘茄、西瓜 皮肤癌 ：士多啤梨

：士多啤梨 直肠癌 ：车厘子

：车厘子 子宫颈癌 ：柠檬

：柠檬 前列腺癌 ：木瓜

：木瓜 咽喉癌：洋葱

【同场加映】白饭放室外恐滋生恶菌？医生揭4大食物风险高 如何存放可避免食物中毒？

这些食材含丰富的抗氧化物，也就是天然植化素。不仅可以对抗癌细胞，也有增强免疫力、减少体内自由基、抗发炎的功效。不过其他原因，例如家族遗传、环境污染、生活压力过大和不当饮食习惯等等都有可能会增加我们罹癌的机率，所以要小心以下罹癌食物：

烧烤物

高脂肪

油炸物

发霉污染

腌渍烟熏

加工肉

槟榔

酒精

资料来源：台湾营养师高敏敏

延伸阅读：专家点名5种「超毒」天然食材 发芽薯仔、未熟豆类 高温煮都无用 仲有边3种毒食材？

---