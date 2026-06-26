日本居酒屋推出「生蚝雪糕」成打卡热点？ 拆解补锌之王营养价值 蚝肚内黑泥食唔食得？

日本岩手县一间居酒屋推出「生蚝雪糕」，旋即成为社交媒体上热话，更被部分网友笑指「猎奇」兼「挑战味蕾极限」。而这款猎奇甜品亦间接推广了岩手县引以为傲的生蚝文化，大家又敢不敢试食呢？事实上，生蚝富含蛋白质与矿物质，更是食物中的「补锌之王」，不妨一起了解一下生蚝的营养价值吧！

官方建议「生蚝雪糕」配蚬汤/鼓油同吃？

日本岩手县是顶级生蚝产地之一，当地有居酒屋「うみっぷく」（Umippuku）近日推出了视觉冲击力十足的「生蚝雪糕」，每杯售600日圆，旋即成为社交媒体上的打卡热点。餐厅标榜选用当地山田湾盛产的新鲜生蚝，置于香滑牛奶雪糕之上，官方建议食客先品尝原味，再淋上冰凉的蚬汤浓汁和少许鼓油，享受咸甜交错、鲜味层层叠加的复杂滋味。

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生蚝营养｜低脂高蛋白 富含矿物质

生蚝不仅是美食，更蕴含丰富蛋白质与矿物质，但食用时亦有以下讲究。根据本港食安中心及 福州市疾管中心 资料，每100克生蚝可食部分的热量仅57千卡，与苹果相当；脂肪含量仅1.5克，比鸡胸肉更低；蛋白质含量达10.9克，媲美鸡蛋。同时，生蚝富含Omega-3脂肪酸（DHA和EPA），对大脑发育和心血管健康十分有益。

生蚝营养成份（每100克）

能量 57千卡

蛋白质 10.9克

碳水化合物 0克

脂肪 1.5克

胆固醇 94毫克

钙 35毫克

铜 11.5毫克

铁 5.0毫克

镁 10毫克

锰 0.3毫克

磷 100毫克

钾 375毫克

钠 270毫克

锌 71.2毫克

生蚝营养｜锌含量冠绝常见食物

锌对维持免疫功能、促进生长、保障生殖健康及味觉正常至关重要。每100克生蚝的锌含量高达71.2毫克，远超牛柳（4.73毫克）和猪肝（3.68毫克）。不过，成年人对锌的可耐受最高摄取量为每日40毫克，长期过量补锌会干扰其他矿物质吸收。健康成年人每次食用1至2个生蚝即可，偶尔享用「生蚝大餐」则影响不大。

生蚝亦是铁、硒、钾的优质来源，有助预防贫血，维持电解质平衡及控血压；三只生蚝几乎可满足成年人一天的硒需求。要留意，生蚝的钠含量不低，高血压患者进食时需相应减少其他菜肴的用盐量。

生蚝营养｜要熟食定生食？

许多人追求生蚝的鲜嫩口感，但这种吃法存在极大安全隐患。由于生蚝是滤食性生物，会富集生长水域中的微生物，可能被诺如病毒、创伤弧菌、沙门氏菌等污染，引发急性肠胃炎，并有寄生虫风险。

早前有专家分享，50岁男子进食生蚝后，翌日发烧、血压降、意识模糊，送院证实患败血性休克及急性肾衰竭，需紧急洗肾。元凶是存在于生蚝中的「创伤弧菌」；一般人感染后可能只引发肠胃炎，但对肝硬化、慢性肾病、糖尿病、癌症及免疫力较弱人士，该菌可快速入侵血液，引发全身性败血性休克。

生蚝营养｜可如何烹调？蒸煮最推荐

比起水煮、烧烤等方式，蒸煮是保存营养的首选。水沸后带壳蒸8分钟，生蚝中心温度可达96.1℃；蒸10分钟则达99.9℃。建议最少蒸8分钟，确保食用安全。

生蚝营养｜蚝肚内的「黑泥」能吃吗？

生蚝其实是以天然藻类等浮游植物为食，有时会令蚝肚或蚝鳃呈现绿色、啡色或黑色；而这种黑、绿色物质均为天然食物，是可以一同安全食用——换句话说，生蚝除了外壳，整只都能吃。

生蚝营养｜哪些人忌食？痛风患者/肾病人士

生蚝的嘌呤含量高达282毫克/100克，属高嘌呤食物，高尿酸血症和痛风患者应少吃或不吃。

另外，生蚝容易累积重金属，但从正规渠道购买、有产地追溯的产品则风险较低；尽管如此，儿童、长者及孕妇等敏感族群也应避免过量食用。

资料来源：うみっぷく、食安中心、 福州市疾管中心

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