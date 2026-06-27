澳门消委会检测红酒 重金属铅恐致贫血/伤肝肾 即睇20款安全名单

红酒可增添聚餐时的氛围与仪式感，是不少人日常小酌之选。澳门消委会早前与市政署合作，对市面葡萄酒进行抽查，结果显示受检样本的重金属及防腐剂含量未见异常，全部样本均符合澳门相关标准的要求。

澳门消委会检测20款葡萄酒

根据《澳门消费》资料，本次调查共搜集了20个葡萄酒样本，全部样本由澳门消委会与市政署食品安全厅人员以随机方式于超级市场和酒业零售专卖店购买。样本规格由375毫升至750毫升，标签声称产地包括：德国、西班牙、智利、法国、葡萄牙、澳洲、意大利、新西兰及保加利亚。

澳门消委会测试20款葡萄酒名单⬇⬇⬇

即看20款葡萄酒名单

1. BROWN BROTHERS MOSCATO ROSÉ 2021 VINTAGE

规格：750ml

声称产地：澳洲

零售价（澳门元）：95.00

检测结果：✔️

2. CAVA HELLO KITTY

规格：750ml

声称产地：西班牙

零售价（澳门元）：100.00

检测结果：✔️

3. CHARLES DE FÈRE SPARKLING WINE

规格：750ml

声称产地：法国

零售价（澳门元）：115.00

检测结果：✔️

4. CHÂTEAU Couffin du Périer CÔTES DE BOURG 2016

规格：750ml

声称产地：法国

零售价（澳门元）：198.00

检测结果：✔️

5. CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE PAUILLAC 2015

规格：375ml

声称产地：法国

零售价（澳门元）：368.00

检测结果：✔️

6. CHIARO MOSCATO VINO FRIZZANTE

规格：750ml

声称产地：意大利

零售价（澳门元）：95.00

检测结果：✔️

7. DÃO RIBEIRO SANTO GRANDE ESCOLHA 2010

规格：750ml

声称产地：葡萄牙

零售价（澳门元）：306.00

检测结果：✔️

8. DÃO VINHA PAZ RESERVA 2015

规格：750ml

声称产地：葡萄牙

零售价（澳门元）：218.00

检测结果：✔️

9. DOMAINE BESSA VALLEY ENIRA RESERVA WINE WITH PGITHRACIAN LOWLANDS 2016

规格：750ml

声称产地：保加利亚

零售价（澳门元）：168.00

检测结果：✔️

10. DON MELCHOR CABERNET SAUVIGNON 2019

规格：750ml

声称产地：智利

零售价（澳门元）：845.00

检测结果：✔️

11. DUMANGIN CHAMPAGNE L'EXTRA BRUT

规格：750ml

声称产地：法国

零售价（澳门元）：320.00

检测结果：✔️

12. GABEL 2018 SPÄTBURGUNDER

规格：750ml

声称产地：德国

零售价（澳门元）：175.00

检测结果：✔️

13. MOËT & CHANDON CHAMPAGNE

规格：750ml

声称产地：法国

零售价（澳门元）：308.00

检测结果：✔️

14. Penfolds BIN 2 SHIRAZ MATARO 2020

规格：750ml

声称产地：澳洲

零售价（澳门元）：185.00

检测结果：✔️

15. PIO CABERNET SAUVIGNON 2019

规格：750ml

声称产地：智利

零售价（澳门元）：105.00

检测结果：✔️

16. QUINTA DA BACALHÔA CABERNET SAUVIGNON 2019

规格：750ml

声称产地：葡萄牙

零售价（澳门元）：219.00

检测结果：✔️

17. QUINTA DO CASAL BRANCO ALVARINHO VINHO BRANCO 2020 WHITE WINE

规格：750ml

声称产地：葡萄牙

零售价（澳门元）：68.00

检测结果：✔️

18. TÁVORA-VAROSA D.O.C 2020 Rosé Bruto

规格：750ml

声称产地：葡萄牙

零售价（澳门元）：123.00

检测结果：✔️

19. VILLA MARIA SINGLE VINEYARD TAYLORS PASS Pinot Noir MARLBOROUGH 2018

规格：750ml

声称产地：新西兰

零售价（澳门元）：585.00

检测结果：✔️

20. Willi Schaefer RIESLING SPÄTLESE 2020

规格：750ml

声称产地：德国

零售价（澳门元）：398.00

检测结果：✔️

【同场加映】重金属超标恐伤肝损肾 澳门消委会检测咖啡 即看10款安全名单

是次检测工作按照第5/2024号行政法规《食品中食品添加剂使用标准》及第23/2018号行政法规《食品中重金属污染物最高限量》作为依据及判定，分别对样本的防腐剂（山梨酸及苯甲酸）及重金属铅进行检测：

防腐剂：可防止食品腐败变质，延长食品的保存期，山梨酸及苯甲酸都是常用于加工食品的防腐剂。在通常情况下，按照规定的使用量使用防腐剂不会对人体的健康造成危害。然而，防腐剂可能会引发过敏反应，过敏体质人士务必仔细查看产品标签上的成分表，了解是否含有引发过敏反应的食品添加剂，以确保自身的健康和安全。根据本澳第5/2024号行政法规《食品中食品添加剂使用标准》规定葡萄酒的防腐剂最高限量：不得检出200mg /kg山梨酸及苯甲酸。检测结果显示全部葡萄酒样本均未见异常，符合相关法规要求。

重金属铅：对人体健康会造成危害，若短时间内摄入大量铅会导致消化系统不适、贫血、甚至死亡，而长时间摄入低剂量的铅亦会损害肝脏和肾脏，并特别对儿童的智力发展会造成不良影响。根据本澳第23/2018号行政法规《食品中重金属污染物最高限量》，葡萄酒重金属铅最高限量0.2mg/kg，检测结果显示全部20批次葡萄酒样本均未见异常，符合本澳相关法规要求 。

【同场加映】澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？

葡萄酒选购及食用健康卫生建议

向信誉良好的店舖购买葡萄酒，降低品质风险。

留意葡萄酒的包装状态，不购买包装破损或没有密封的葡萄酒，保障酒液质量。

仔细阅读包装上的产品标签资料、酒精浓度等信息，结合自身对酒精承受力作出选择。

如发现酒液浑浊、有刺鼻酸味或霉味时，则不应饮用。

未开瓶的葡萄酒应避免阳光直接照射、于恒温及恒湿环境存放；横放让瓶塞湿润防氧化；开瓶后用瓶塞密封，冷藏并尽快饮用，避免与异味物品同放。

饮用时把控量与储存细节，在享受葡萄酒风味同时，兼顾身体健康，实现美味与健康的平衡。

建议餐中饮用葡萄酒，避免空腹饮酒伤胃；不要与碳酸饮料混喝，以免加速酒精吸收。

特殊人群（包括孕妇、哺乳期女性、肝病患者、酒精过敏者、未成年人）禁止饮用；正在服用抗生素、镇痛药等药物期间也需避免饮用，以防引发药物反应。

资料来源：《澳门消费》

延伸阅读：电动牙刷推介｜澳门消委会测试12款产品 持久/耐用/超防水 Oral-B/高露洁/Panasonic 边款最好用？