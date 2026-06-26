12岁男童常肚痛腹泻放屁 3个月暴瘦10磅揭患肠易激症 吃西药仍不见效 中医教1日3餐食疗改善

「肠易激综合症」（简称「肠易激」，又称「大肠易激症」或「肠敏感」）是很常见的都市病。一名12岁男童常肚痛，兼腹泻和放屁，惨遭同学嘲笑，甚至3个月内暴瘦10磅，确诊「肠易激综合症」，但吃尽西药及益生菌仍未见效。有中医师接诊后，指出男童属脾胃虚寒证，并推介1日3餐的食疗改善，最终他的病情迅速好转，重拾自信。

12岁男童常肚痛腹泻放屁 3个月暴瘦10磅揭患肠易激症

注册中医师马琦杰在其Facebook专页分享一个病例，12岁读中一的乐乐，每天凌晨5点都会被一阵阵由肚脐周围涌上的绞痛痛醒，急忙冲入厕所，更出现大便稀烂、呈水状、带有黏液的情况，甚至如厕10分钟后又去第二次。

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马医师透露，乐乐最恐惧的并非考试，而是每天30分钟的巴士返学车程。他曾试过在巴士上突然肚痛，更忍不住放了个响屁，惹来全车人侧目。最恐怖的是，他感觉大便几乎要忍唔住，但附近却没有厕所。乐乐只能强忍至全身冒冷汗，下车后直奔快餐店解决，最终迟到半小时。当老师查问时，他不敢说出真相，只说「肚痛」，结果换来老师不耐烦的质疑：「成日都肚痛，系咪诈病㗎？」

即使成功回到课室，乐乐的专注力也无法维持30分钟。他经常觉得肚子「谷住谷住」，想放屁又不敢，想去厕所又怕同学嘲笑。有次他实在忍不住，在堂上放了个极臭的无声屁，被邻座同学大声揭穿，引来全班哄堂大笑。从此，乐乐多了一个花名叫「臭屁王」。他开始不敢与人交谈，小息时独自躲在图书馆，午餐也不敢多吃，怕吃完会肚泻，短短三个月内暴瘦10磅。

乐乐妈妈曾带他去西医求诊，经检查后确诊为「肠易激综合症」。医生开了止痉挛药及益生菌，并嘱咐他放松心情。然而，乐乐服药后肚痛依然频密发作，半夜更常痛醒如厕，导致翌日精神极差，陷入恶性循环。

中医教1日3餐食疗助男童改善病情

其后，妈妈带乐乐向马医师求诊。马医师经「望闻问切」后发现：

望： 面色苍白，舌头淡胖边有齿痕，苔白滑，眼肚黑眼圈极深。

面色苍白，舌头淡胖边有齿痕，苔白滑，眼肚黑眼圈极深。 闻： 说话声音细小，肠鸣声很大。

说话声音细小，肠鸣声很大。 问： 肚脐周围隐隐作痛，喜欢用手按压；只要稍微进食生冷食物（如纸包茶饮、雪糕）便立即肚泻；手脚经常冰冷，冬天更加严重。

肚脐周围隐隐作痛，喜欢用手按压；只要稍微进食生冷食物（如纸包茶饮、雪糕）便立即肚泻；手脚经常冰冷，冬天更加严重。 切：脉象沉迟无力。

马医师诊断乐乐为「脾胃虚寒证」，兼有因学业压力引起的轻度肝郁。他解释，乐乐并非湿热型，其大便不臭、没有肛门灼热感，核心问题在于阳气不足，导致肠道无力正常蠕动与吸收。

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经过中药治疗及家居食疗调理后，乐乐的病情迅速好转，重拾自信。马医师亦分享了专为乐乐设计的一日三餐食疗：

1日3餐食疗改善助男童改善病情

1.早餐：紫淮山生姜小米粥

材料： 鲜紫淮山80克、小米50克、生姜丝10克。

鲜紫淮山80克、小米50克、生姜丝10克。 做法：将紫淮山去皮切块，与小米、生姜一同煲成粥，最后加入少许红糖调味。

2.午餐：带饭避开生冷食物

建议：乐乐以往贪快常吃沙律、寿司及冻饮，这些生冷食物是大忌。马医师建议乐乐妈妈为乐乐准备紫淮山蒸肉饼饭。

3.晚餐：紫淮山莲子芡实汤

材料： 紫淮山100克、莲子20克、芡实20克、瘦肉200克。

紫淮山100克、莲子20克、芡实20克、瘦肉200克。 做法： 将所有材料煲约1.5小时，加少许盐调味即可。

将所有材料煲约1.5小时，加少许盐调味即可。 功效：莲子与芡实均有「涩肠止泻」的作用，专门针对乐乐的「脾虚泻」。

资料来源：注册中医师马琦杰 （已获授权转载）

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