营养师盘点16种黑色食物 降胆固醇/抗发炎/降血糖！黑豆/黑糯米/黑枣竟是防癌神物？

不同颜色的蔬果各有益处，黑色食物有何功效？有营养师指出，推介16种黑色食物，有降胆固醇、抗发炎兼降血糖等功效，其中黑豆、黑糯米及黑枣更是可预防癌症的神物。

营养师盘点16种黑色食物 降胆固醇/抗发炎/降血糖

营养师高敏敏在其Facebook专页发文指，蔬果之所以呈现不同颜色，全因蕴含植化素。植化素是植物为了防御而演化出来的天然物质，人体进食后能发挥抗氧化、抗发炎及抗癌等强大功效。不同颜色的蔬果各有益处，其中黑色食物常见的花青素，不仅能增强身体保护力、抗癌、抗发炎，更能有效改善眼睛疲劳。她整理出以下16款常见的黑色食物，每种都具备独特的营养价值：

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16种黑色食物营养与功效大公开（以每100克计算）：

1.黑朱古力（613kcal）

富含可可多酚，有助预防心血管疾病及降低胆固醇。

2.黑芝麻（599kcal）

含有丰富钙质，能预防骨质疏松；其不饱和脂肪酸亦有助降低胆固醇。

3.黑金刚花生（553kcal）

含有8种人体必需氨基酸，能提高身体保护力及消除疲劳。

4.黑豆（385 kcal）

富含Omega-3脂肪酸，帮助降低胆固醇；其类黄酮成分具备抗癌及消炎作用。

5.黑糯米（357 kcal）

含有丰富花青素，能抗癌、消炎，并有效改善眼睛疲劳。

6.龙眼干（276 kcal）

含有多酚及类黄酮，具抗癌和消炎功效；其丰富的维他命C及铁质，则有助预防贫血。

7.黑枣（230 kcal）

蕴含丰富膳食纤维，帮助排便顺畅；多酚成分则有助抗癌及消炎。

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8.黑提子（63 kcal）

富含多酚，能增强身体保护力及抗衰老，建议连皮带籽一起食用效果更佳。

9.黑李子（57 kcal）

含有丰富花青素，有助增强保护力及抗衰老。

10.黑麦汁（52kcal）

含有GABA，能调节情绪并提高睡眠质素；当中的酚类化合物有助维持心血管健康。

11.香菇（39 kcal）

富含多糖体，能提高身体保护力、改善过敏症状，以及预防心血管疾病。

12.黑木耳（38 kcal）

富含多糖体，具备提高保护力、改善过敏及预防心血管疾病的功效。

13.海参（29 kcal）

含有牛磺酸，有助降低胆固醇、降血压，并预防脂肪肝。

14.海带（19 kcal）

蕴含褐藻素、碘及维他命B12，有助调节血糖及血脂水平。

15.仙草（17kcal）

低卡高纤，能促进肠道蠕动及稳定血糖；当中的多酚类物质具备抗氧化与抗发炎功效。

16.黑咖啡（0kcal）

富含多酚，帮助增强保护力及抗衰老。不过需注意，每日咖啡因摄取量应控制在300至400毫克以下。

资料来源：营养师高敏敏

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