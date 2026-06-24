日网激推30秒按摩法防松弛下垂 单手都做到 练出紧致轮廓

随著年龄增长，脸部肌肤难免出现松弛下垂，但原来日常生活中一些不自觉的小动作，可能正在加速这个过程。日网友热烈讨论的一套简易的脸部按摩法，每日只需30秒，即可帮助改善脸颊下垂及紧致度，重现清晰线条。从今天开始，不妨每日花30秒照顾一下脸部线条！

易水肿、脸颊下垂人士注意！

日本美容师Mariko在个人IG指出，许多人在不经意间会做出一些加速脸部老化的动作，例如用手捏脸容易造成局部肌肉松弛，脸会越来越显老。Mariko指，容易水肿、脸颊下垂及脸颊不紧致的人士，每天花30秒进行肌肉放松与提拉，即可看到改变。

这套方法简单易学，适合在家中或办公室随时练习。按摩法分为3个步骤，每个步骤约10秒，全程只需30秒，适合在早晚护肤时进行：

30秒按摩三部曲 提升面部线条

步骤一：放松颧骨下肌肉

使用食指、中指、无名指三根手指，轻轻捏住颧骨下方的肌肉。 朝耳朵方向按压及放松，维持10秒。

目标：有助释放脸颊崩紧，让水肿明显改善。

步骤二：提拉脸颊与鼻翼两侧

以拇指和食指捏住脸颊及鼻翼两侧的肌肉。 轻轻朝著眼尾方向摇动，维持10秒。

目标：这个动作能针对松弛部位，提升脸颊和鼻翼旁的肌肤。

步骤三：推提颧骨下方

将手掌置于颧骨下方，向上推压。 一边施加压力，一边朝外侧按压放松，维持10秒。

目标：有助提升颧骨下方的皮肤和肌肉，并向外疏通，脸颊外凸感就会消失，塑造紧致脸颊。

持之以恒 效果自然呈现

美容师Mariko建议，只做一边的话，已可看到效果差异很明显，「感受到脸颊的突出感消失，变得清爽紧致」；她表示，动作不但立刻见效，每日持续做的话，脸颊紧致度会提升且持久。

资料来源：Mariko Skincare

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