零成本抗衰老！研究揭每日做30分钟脸部训练 5个月后外观逆龄3岁 附5个动作步骤
更新时间：12:00 2026-06-25 HKT
发布时间：12:00 2026-06-25 HKT
发布时间：12:00 2026-06-25 HKT
随着年纪增长，面部肌肤松弛、苹果肌凹陷十分困扰，想有效抗衰老一定要花钱买保养品？有研究证实，每日只需做30分钟脸部训练，5个月就能令外观视觉逆龄3岁。到底这种脸部训练怎样做？
研究揭每日做30分钟脸部训练 5个月后外观逆龄3岁
减重医生萧捷健在Facebook专页指，一项发表于《JAMA Dermatology》的研究邀请40至65岁的女性，进行为期20星期的面部运动训练。受试者的上、下脸颊饱满度均有明显改善。经皮肤科医生评估，她们的平均外观年龄更由50.8岁降至48.1岁。换言之，只需苦练5个月，视觉上就能年轻近3岁。
萧医生解释，面部皮肤底下其实隐藏着复杂的肌肉群。当每天进行面部肌肉训练，底下的组织便会变得厚实，继而将上方松垮的皮肤撑起。这犹如为自己注射了免费的天然填充物，将面部凹陷的地方重新补平。该研究采用了「Happy Face Yoga」的脸部训练法，全套共32个动作，每个动作约需1分钟。受试者在首8星期，每天训练30分钟；第9至20星期，则改为隔天做30分钟。
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5个脸部训练动作步骤
想开始逆龄之旅？萧医生建议大家可先从以下5个动作开始练习：
1.脸颊上提训练（Cheek Lifter）
此动作主要训练苹果肌附近的肌肉，即是中脸的支撑感。
步骤：
- 张开嘴巴呈「O」字型。
- 用上唇包住上排牙齿，接着微笑，将脸颊肌肉往上提。
- 可将手指轻放在脸颊上方，感受肌肉上升与放下。
建议做法：
- 10次为1组，每次做2至3组。
2.快乐脸颊雕塑（Happy Cheeks Sculpting）
这个动作针对改善上、下脸颊的饱满度，正是上述研究中最见成效的区域。
步骤：
- 嘴唇轻轻抿起，不露齿微笑。
- 想像将脸颊肌肉往上推，将手指放在嘴角旁，再往上滑至脸颊上方，维持20秒。
建议做法：
- 每次维持20秒，做3次。
3.眉毛上提训练（Eyebrow Lifter）
这个动作训练眉眼周围的上提感。
步骤：
- 将手指轻放在眉毛下方，给予少许阻力。
- 接着尝试将眉毛往上抬，切忌用力皱额头，否则未变年轻前，已先加深额头纹。
建议做法：
- 5秒一次，做10次。
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4.下颚与颈部紧实训练（Scooping）
这个动作主要训练下颚、下巴和颈部周围肌肉。
步骤：
- 嘴巴打开呈「啊」字口型。
- 轻轻将下唇和嘴角往内收，再慢慢将下颚往上收合，感受下巴线和颈部微微发力。若本身有磨牙习惯、咬肌绷紧或颞颚关节疼痛，切勿过度用力。
建议做法：
- 缓慢做10次，最后停顿10至20秒。
5.上眼皮训练（ Upper Eyelid Firmer）
步骤：
- 将手指轻放在眼周，切勿拉扯皮肤。
- 眼睛轻轻闭紧，再尝试往上看，感受上眼皮微微发力。由于眼周皮肤极薄，此动作的重点在于轻柔，绝非越用力越好，避免将眼皮拉扯变形。
建议做法：
- 每次维持10至20秒，做1至2次。
资料来源：减重医生萧捷健、《JAMA Dermatology》
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