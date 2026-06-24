胰脏癌｜女团成员13岁确诊「癌王」 体内藏12cm肿瘤切内脏保命 大方露23cm疤痕：「毛毛虫准备要长出翅膀了」

台湾女团成员「鹿熙YUI」在13岁时便不幸确诊「癌王」，体内藏有12cm肿瘤，更切除内脏大手术保命。历经10年抗癌路，她近日迎来重生，大方掀起上衣，展露腹部23cm的惊人巨疤，笑言：「毛毛虫准备要长出翅膀了！」

女团成员13岁确诊「癌王」 体内藏12cm肿瘤切内脏保命

现任女团Fun Girls成员、新世代唱作新星「鹿熙YUI」近日透露，年仅13岁时（2016年）不幸确诊罹患胰脏癌。当时她体内藏著一个12cm的巨大肿瘤。为了保住性命，年纪轻轻的她必须接受长达6.5小时的漫长「切除内脏」手术，最终凭著坚强的意志力成功战胜病魔。

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大方露23cm疤痕：「毛毛虫准备要长出翅膀了」

其实早于中学时期，鹿熙YUI曾与同学在台上大跳韩团TWICE的名曲《TT》。当时台下热烈的掌声点燃了她的明星梦。在漫长且痛苦的抗癌治疗期间，她坦言曾无数次崩溃对妈妈哭喊：「好想放弃！」然而，每当想到周子瑜在舞台上闪闪发光的模样，便成为了陪伴她熬过无数低谷的精神支柱。这份对表演的热爱与梦想，支撑她挺过了这十年的抗癌路，终于在今年初夏迎来真正的重生。重获新生的鹿熙YUI选择正面拥抱过去，大方掀起上衣，直面腹部长达23cm的巨疤。面对这道疤痕，她幽默且逗趣地回应：「它才不是蜈蚣，是一只沉睡的毛毛虫。现在，这只毛毛虫准备要长出翅膀了！」

为纪念这段十年的抗癌经历，鹿熙YUI举办了名为「（RE）BIRTHDAY 2.0」重生纪念展。她展现出跨界艺术才华，将当年「切除内脏」的深刻痛楚转化为艺术作品；更大胆地将病历碎片、手术时生命仿佛静止的6.5小时，以及那道象征重生的疤痕，全数融入展演之中。此外，她更将这股术后重生的惊人毅力化作音乐灵感，推出全新歌曲，用满满的正能量活出最美丽的样子。

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胰脏癌一确诊恐已晚期 6大征兆藏危机

根据本港医管局资料，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，不少病人不幸到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。若出现以下征状，有机会是患上了胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

如何有效预防胰脏癌？5大方法减风险

医管局指，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

资料来源：鹿熙YUI

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