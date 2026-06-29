油豆腐/百页豆腐竟然不是最肥？营养师揭6款豆制品属「油脂炸弹」 随时比排骨更油

常吃豆制品未必一定健康，小心跌入致肥陷阱！有营养师指出，市面有5款加工豆制品属「油脂炸弹」，当中常见的油豆腐和百页豆腐，吃下肚随时比排骨更油。

营养师揭6款豆制品属「油脂炸弹」 随时比排骨更油

营养师蔡正亮在Facebook专页发文指，每次吃自助餐时，看到一排豆制品，就会默认吃豆类等于健康。其实，黄豆本身的营养价值极高，但经过后期加工，有些豆制品吃下肚的油脂，分分钟比排骨还要多。他盘点了以下6种豆制品，恐属「油脂炸弹」：

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6款豆制品属「油脂炸弹」

1.兰花干

兰花干必须切花并掉进油锅炸过，才会膨胀。浸泡的卤汁只是表面，花干里面的孔洞其实吸满了油。当咬下去感觉爆汁时，喷出来的汁液有70%都是油。

2.豆包/腐竹

干豆皮黄豆含量是所有豆制品之冠，但在食肆吃到的豆包由多层豆皮折叠，且99%都是先经过油炸定型。它的结构如海绵一样，吸油力强。如果看到金黄色、表面皱的炸豆包，建议直接跳过。只有白白嫩嫩、没有炸过的生豆包，才是健康的选择。

3.油豆腐（豆卜）

很多人看到名字里有「豆腐」二字，就把油豆腐与健康的板豆腐画上等号。事实上，当豆腐下锅油炸的那一刻，原本单纯的蛋白质就多了一层油脂，令口感变得更香嫩、更容易吸饱卤汁。板豆腐的脂肪含量仅约5%，但炸成油豆腐后，脂肪直接飙升至20%。一颗三角形的油豆腐，含油量就相等于半汤匙（8克）。

4.百页豆腐

百页豆腐虽然名为「豆腐」，但与传统豆腐完全不同类型的产品。它的主要成分是大豆蛋白、水及油重新混合加工而成，借由加入大量油脂来创造出特别弹牙的口感。若以成品来看，百页豆腐实际来自黄豆的成分大约仅占20至30%，但油脂含量却高达15至20%。

5.冻豆腐

冻豆腐是由传统豆腐冷冻再解冻制成，虽然它的黄豆比例与传统豆腐相近，约70至80%，油脂含量亦维持在4至6%左右；但由于冷冻过程中水分形成冰晶，令豆腐内部产生大量孔洞。这些孔洞特别容易吸附打边炉的汤底或卤汁，因此吃下肚的往往不只是蛋白质，还包括极大量盐分与油脂。

蔡正亮强调，并非叫大家完全戒吃豆制品，而是提醒大家并非所有豆制品都含有完整的黄豆营养。只要吃起来越香、越弹牙、越滑顺的豆制品，通常代表其加工程度与油脂含量越高。如果想真正补充黄豆的优质蛋白质，他建议选择板豆腐、嫩豆腐、无糖豆浆，或是煮熟的凉拌黄豆。

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