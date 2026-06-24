夏天吃冻凉粉消暑恐伤肾？医生点名3类配料要慎选 附聪明进食小贴士

炎炎夏日，不少人喜欢吃一碗冰凉的凉粉消暑，不过肾病或洗肾人士要特别小心。有医生直指单纯的凉粉其实没有负担，真正伤肾的是冻凉粉中的3大配料。到底凉粉要怎样进食才比较安全健康？

医生点名吃冻凉粉3类配料要慎选

肾脏科医生林轩任在Facebook专页发文指，凉粉（仙草）是用草本植物熬煮放凉凝结而成，它入口滑溜，带著一点青草的回甘，几乎没有味道。正因为没有甚么味道，代表它没有甚么负担。单纯的凉粉热量极低，几乎不含糖、蛋白质少，钾和磷的含量亦不算特别高。对大多数肾病人士来说，它不像杨桃带有伤害神经的毒素，也不像坚果、内脏含极高磷质。真正让一碗凉粉变得危险的，其实是以下3大配料：

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吃冻凉粉3类配料要慎选

1.糖水与炼奶

市售的凉粉或刨冰凉粉，底下的糖浆往往十分多。对于合并糖尿病的肾病人士，即临床常见的「糖尿病肾病变」族群，这碗糖水会令血糖飙升。血糖控制不佳，正是导致肾功能急速恶化的原因。

2.红豆

红豆听起来很养生，但它同时是高钾又高磷的食物。对于需要严格限制血钾及血磷的肾病人士，特别是已经在洗肾的病患而言，红豆绝对是高危食物。

3.芋圆、珍珠

芋头本身的磷含量不低；而珍珠、芋圆等淀粉类点心，一旦进食份量过多，热量与肾脏负担亦会随之急升。

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他指出，凉粉、爱玉、啫喱等清凉甜品，本质上几乎都是会凝固的水。对于需要严格限水的洗肾、少尿、无尿病患来说，每一口看似无害的凉粉冰，或者热凉粉汤，其实都是往身体里灌水。这些隐藏的水份不会立刻令身体不适，但会在两次洗肾之间，变成脚踝的水肿、气喘，甚至令体重增加。

聪明进食冻凉粉3大小贴士

肾友的夏天难道就不能吃一碗凉粉？林医生表示，可以吃，重点在于如何「聪明地食」：

选择原味、少糖或无糖的凉粉，但不要加糖水。 避开红豆、芋圆、芋头等高钾高磷配料。若想增加口感，可换成少量的低氮淀粉类，例如爱玉，或浅尝极少量的珍珠。 必须将吃凉粉算进当天的水份限额内，特别是洗肾、严重水肿或有限水医嘱的病患，吃了凉粉，当天的其他汤水及饮品就要相应扣减。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：肾脏科医生林轩任、医管局

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