失眠/浅睡易醒救星！营养师推介4款助眠蔬菜汁 效果媲美安眠药一觉睡到天光

经常浅睡多梦、失眠，又不想依赖安眠药？有营养师推介睡前可以喝4款蔬菜汁，效果媲美安眠药，更教饮用蔬菜汁的3大贴士，其中须在睡前这时间饮用完毕。

营养师推介4款助眠蔬菜汁 效果媲美安眠药一觉睡到天光

据台媒《健康2.0》报道，营养师蔡宜方指出，现代人生活节奏急促、思绪纷乱，经常面临入睡困难、浅睡多梦。除了调整生活作息外，透过摄取天然蔬菜中的营养素来稳定神经，是比依赖安眠药更温和且有效的助眠方式。她介绍4款针对不同失眠族群的蔬菜汁，帮助大家一觉睡到天光：

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1.羽衣甘蓝汁

如果是经常熬夜或作息不定的族群，适合选择羽衣甘蓝汁。羽衣甘蓝富含天然褪黑激素、维他命B6、钙与镁。这些成分能直接参与血清素与褪黑激素的生成，有效调节混乱的睡眠生理时钟。

制作方法：

洗净后，将50至80克羽衣甘蓝撕掉中间粗硬的菜梗，仅保留波浪状的叶片，若怕苦味者可先汆烫10秒。

搭配1/4个苹果及200毫升清水，放入搅拌机打匀即可。

要过滤菜渣或直接连渣饮用均可。

2.生菜汁

对于睡前脑袋过度活跃的族群，极力推介生菜汁。因为生菜含有天然植化素「莴苣鸦片素」，具有优异的舒缓神经作用，在部分国家甚至被誉为「天然安眠蔬菜」。此外，其富含的钾与镁能帮助肌肉放松，引导身体进入休息状态。

制作方法：

将生菜彻底洗净后，取80至120克切段。

加入200毫升温开水，放入搅拌机打30至60秒。

最后可加入1小匙蜂蜜调味饮用。

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3.西芹汁

对于睡眠质素差、容易惊醒的浅睡人士，西芹能提供强大的神经保护力。西芹富含芹菜素与多种抗氧化成分，能减少脑部的氧化压力与发炎反应，进而稳定神经系统。

制作方法：

将新鲜西芹清洗后直接榨汁。

建议不要加入蜂蜜，单纯饮用以获取最高浓度的抗氧化物质。

4.菠菜梗茶

压力大且容易在夜间发生脚抽筋的人士，建议饮用菠菜梗茶。菠菜梗富含镁、钙与色胺酸。镁能调节压力反应，而钙质能协助合成褪黑激素，对于稳定神经传导物质代谢极有帮助。

制作方法：

取100克新鲜菠菜梗洗净切段，先以热水汆烫，并加少许盐煮30秒以去除苦涩味。

随后将处理好的菜梗放入另一锅200毫升的热水中，浸泡5至10分钟，怕涩味者可适量加入蜂蜜。

饮用蔬菜汁3大贴士 须在睡前这时间饮用完毕

为发挥蔬菜汁的最大助眠效果，蔡宜方特别列出以下贴士：

这4款蔬菜汁建议在睡前1至2小时饮用完毕，让身体有充足时间消化吸收并避免半夜因尿意中断睡眠。 饮用量应控制在150至200毫升左右。避免摄取过多水分，以免半夜产生尿意需要起床如厕，反而中断了睡眠。 睡前必须营造良好的睡眠环境，包括将灯光调暗、睡前1小时停止使用手机等3C产品，以及保持房间温度适中。

资料来源：《健康2.0》

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