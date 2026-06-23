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黐贴纸上身可补充维他命？ 欧美掀「维他命贴片」热潮 贴纸代替吞药丸 专家拆解3大疑虑

保健养生
更新时间：12:38 2026-06-23 HKT
发布时间：12:38 2026-06-23 HKT

维他命丸不需要吞食、贴上身也可以？近期欧美掀起将「维他命」变成可爱贴纸的「维他命贴片（Vitamin Patch）」新趋势，用家只需像纹身贴纸般贴在皮肤表面，当中的维他命与营养成分便会透过皮肤吸收，并在8至12小时内缓缓释放至血液中。这些贴片融入了可爱图案如星星、哈哈笑等，成为另类的时尚单品，养生结合潮流美学。

维他命贴片｜有不同功效？如何运作？

市面上不同品牌推出针对不同功效的款式，例如有主打提升能量、深层睡眠及修复等配方的贴片；亦有主打含多种必需维他命和矿物质的贴纸。维他命贴片看似可爱又养生，但真的有效吗？

外媒《SELF》报道，贴片通常具防水功能，贴于身体后，会随体温和湿气激活，在一日内持续释放特定营养素，常见有维他命B、D及综合维他命。理论上，营养素可以穿透皮肤屏障进入血液循环，尤其脂溶性维他命（如A、D）比水溶性更易被吸收。对吞咽困难或服药后不适的人来说，这种方式看似较友善。

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维他命贴片｜专家3大疑虑？

1. 缺乏临床实证

美国毒理学家Lauren Shawn博士指，目前没有任何临床数据证实贴片能有效提升体内维他命浓度。由于膳食补充品不受美国FDA监管，厂商无需在上市前证明功效，参考价值有限。

2. 吸收剂量不稳定

皮肤本身是保护屏障，大多数药用贴片的设计目的就是为了突破这道屏障；药用贴片需经复杂工序才能将所需的药物剂量精准输送到皮肤。维他命贴片能否准确释放足够剂量，专家表示「难以预测」，过量或不足的风险均存在。

3. 过量与交互作用风险

注册营养师Sandra Zhang指，有超市的产品标示的维他命D含量高达100mg，是每日建议摄取量500%。水溶性维他命过量会随尿液排出，但脂溶性维他命过量会在体内累积及产生毒性，长期可能导致头痛、头晕，甚至更严重的并发症。更严重的是，儿童误舔贴片更可能直接吞入浓缩剂量，构成危害。

维他命贴片｜吞咽困难、胃酸倒流患者受惠

注册营养师Scott Keatley指出，贴片的最大优势是提升「服药依从性」，这适合吞咽困难、严重恶心或胃酸倒流的患者。然而，「更方便并不等于更有效」，目前口服补充品的吸收率和剂量数据更完善，对多数人而言仍是较可靠的选择。

 

资料来源：《SELF》

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