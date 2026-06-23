柠檬汁加黑咖啡竟属热量炸弹！1杯暗藏13粒方糖？营养师揭3款咖啡含「隐形糖」易致血糖高

黑咖啡加柠檬汁看似清爽又健康，但不代表糖分低，甚至1杯可能暗藏13粒糖？有营养师拆解近年受欢迎3款特调咖啡的热量，经常饮用恐致血糖高 。

3款咖啡含隐形糖易致血糖高 柠檬汁加黑咖啡竟属热量炸弹！

营养师杨斯涵在其Facebook专页发文指，近年来，酸甜清爽的「西西里咖啡」、带有微醺奶香的「爱尔兰咖啡」，以及果香浓郁的「鲜橙美式」大受欢迎。她为大家拆解这三款超人气特调咖啡的营养成分，揭开清爽口感背后，暗藏著的血糖与热量陷阱：

3款咖啡含「隐形糖」

1.西西里咖啡

预估热量：特大杯约325 kcal

西西里咖啡绝对是营养诊所中最常被病人误会的饮品，很多人以为它只是柠檬汁加黑咖啡，感觉非常健康无负担。但事实上，为了中和柠檬的极度酸味与黑咖啡的苦涩，店家通常会加入大量的糖浆。以便利店的特大杯为例，其含糖量甚至高达66克，相当于13粒方糖。这类饮品的热量几乎百分之百来自精制糖，喝下肚后不仅会造成血糖快速狂飙，更会引发大量胰岛素分泌。对于有胰岛素阻抗、糖尿病或正在减肥减脂的人士来说，是非常不利的选择。

【同场加映】奄列是热量炸弹！蒸蛋超低卡恐属数字错觉？营养师拆解6款鸡蛋料理热量

2.爱尔兰咖啡

预估热量：标准杯约300至350 kcal

传统的爱尔兰咖啡由浓缩咖啡、爱尔兰威士忌及糖组成，最上层还会覆盖一层厚厚的鲜忌廉。它的热量贡献主要来自鲜忌廉的脂肪与酒精的空热量。虽然高含量的脂肪会延缓胃部排空的速度，令血糖波动不像西西里咖啡般剧烈；但鲜忌廉属于饱和脂肪，加上酒精的代谢会干扰身体燃烧脂肪，导致整体总热量负担偏高，容易在不知不觉间增加心血管的压力与脂肪囤积。

3.鲜橙美式

预估热量：大杯约150至200 kcal

鲜橙美式咖啡听起来充满天然果香，主要由鲜橙汁与黑咖啡调和而成。一杯大杯的热量约150至200千卡，看起来似乎不算太高。然而，其最大的健康陷阱在于果汁。榨成汁的鲜橙已经被滤掉了能延缓血糖上升的膳食纤维，剩下的几乎全都是游离糖（果糖与葡萄糖）。这些液体果糖在消化道中吸收极快，虽然含有微量的维他命C，但同样会引起血糖急剧震荡，对控制血糖极为不利。

【同场加映】牛角包不是最邪恶？1款包热量高达800卡！营养师比拼5款早餐面包油脂 附进食小贴士

血糖多高已是糖尿病前期？留意8大初期症状

根据本港医管局资料，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰岛素分泌不足，或人体无法正常利用所产生的胰岛素时，血糖便会上升。血糖过高会引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会破坏心血管、视网膜、神经、肾脏等等多个身体系统及器官之机能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，视为空腹血糖异常；餐后两小时血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，则是血糖耐量异常。两种情况均属于前期糖尿病。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：营养师杨斯涵、医管局

延伸阅读：改善糖尿病必吃10种蔬菜 这种被封「降血糖之王」 进食依1顺序效果加倍！